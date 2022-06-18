18.06.2022 10:25 Виталий Хиневич

В Харькове восстанавливают котельные

Коммунальщики проводят ремонтные работы.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «ХТС».

Сообщается, что на котельной Северная-4 в Киевском филиале КП "Харьковские тепловые сети" начаты работы по восстановлению ТМО. Предварительно территорию обследовали саперы на наличие взрывоопасных предметов. На котельной Северная-5 начат ремонт котлов. А на котельной МЖК "Интернационалист" убирают обломки и разбитые стекла. Также на Киевском филиале, наиболее пострадавшие от обстрелов, продолжаются восстановительные работы на ЦТП1 и котельной по улице Академической в Пятихатках.

В частности меняют запорную арматуру. Ведутся работы по всем источникам теплоснабжения, включая Север-2 и 3, а также котельную на улице Гуревича. Одновременно не прекращаются работы по перекладкам магистральных сетей на Гончара, Сумской и Данилевского.

Напомним, ликвидирована авария трубопровода , снабжающего водой треть района Харькова.