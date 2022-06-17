17.06.2022 11:07 Рита Парфенова

Ликвидирована авария трубопровода, снабжающего водой треть района Харькова

В Индустриальном районе Харькова оперативно ликвидировали порывы на трубопроводе.

Два повреждения на участках трубопроводов холодного водоснабжения диаметром 600 мм по ул. Роганской, 149 и ул. Роганской, 155 устранены 16 ян, ссообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Бригады аварийно-восстановительных работ выполнили земляные и сварочные работы, а также привели в порядок места разрытий, сообщил начальник районной службы Владимир Сундук.

«Ввиду того, что данные трубопроводы обеспечивают водоснабжением треть жителей Индустриального района, ремонтные работы провели без отключения потребителей от водоснабжения», - подчеркнул Владимир Сундук.



В целом, вчера бригадами аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» было ликвидировано 5 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и восстановлено 9 смотровых колодцев. Сегодня запланировано проведение ремонтных работ на 10 поврежденных участков водоводов.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по телефону 15-33.

Напомним, работники КП «Харьковводоканал» после очередного массированного вражеского обстрела оперативно восстановили водоснабжение в поселках Пятихатки, Флоринка и Родичи.