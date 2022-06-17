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17.06.2022  11:07   Рита Парфенова

Ликвидирована авария трубопровода, снабжающего водой треть района Харькова

В Индустриальном районе Харькова оперативно ликвидировали порывы на трубопроводе.

Ликвидирована авария трубопровода, снабжающего водой треть жителей района Харькова

Два повреждения на участках трубопроводов холодного водоснабжения диаметром 600 мм по ул. Роганской, 149 и ул. Роганской, 155 устранены 16 ян, ссообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Бригады аварийно-восстановительных работ выполнили земляные и сварочные работы, а также привели в порядок места разрытий, сообщил начальник районной службы Владимир Сундук.

«Ввиду того, что данные трубопроводы обеспечивают водоснабжением треть жителей Индустриального района, ремонтные работы провели без отключения потребителей от водоснабжения», - подчеркнул Владимир Сундук.

В целом, вчера бригадами аварийно-восстановительных работ Комплекса «Харьковводоснабжение» было ликвидировано 5 повреждений на городских трубопроводах холодного водоснабжения и восстановлено 9 смотровых колодцев. Сегодня запланировано проведение ремонтных работ на 10 поврежденных участков водоводов.

Для экономии времени бригад харьковчан просят подробно сообщать об утечках воды, указывая место самой точки утечки и точный адрес, а также предоставлять номер телефона заявителя для уточнения. Сообщить эту информацию можно по телефону 15-33.

Напомним, работники КП «Харьковводоканал» после очередного массированного вражеского обстрела оперативно восстановили водоснабжение в поселках Пятихатки, Флоринка и Родичи.

 

Источник:   КП Харьковводоканал
 Тэги:  вода, харьков
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