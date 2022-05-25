25.05.2022 19:22 Дмитрий Колоней

Разработаны правила безопасности для внутренне перемещенных лиц

Правила разработаны Евросоюзом и Международной организацией по миграции.

Как сообщает РЕДПОСТ , Европейский Союз, Международная организация по миграции и Министерство соцполитики Украины запустили всеукраинскую коммуникационную кампанию, посвященную безопасности внутренне перемещенных лиц.

По состоянию на конец апреля таких было 7,7 миллионов. Очевидно, их количество будет расти.

Цель кампании – привлечь внимание людей к возможным рискам, связанным с переездом из охваченных войной регионов, объяснить основные правила безопасности при поиске жилья, транспорта, работы. Ведь чрезвычайная уязвимость людей может приводить к разным формам мошенничества и эксплуатации, а также к случаям торговли людьми.

В рамках кампании разработан ряд информационных материалов, которые помогут внутренне перемещенным лицам избегать этих рисков.

5 маркеров безопасности – правила, которые следует соблюдать в различных ситуациях:

Документы. Предоставляйте документы только официальным лицам. Заранее сделайте и сохраните копии важнейших документов, включая онлайн.

Предоставляйте документы только официальным лицам. Заранее сделайте и сохраните копии важнейших документов, включая онлайн. Транспорт. Знайте, куда едете, и сообщите о поездке родным или друзьям. Не садитесь в автомобиль к незнакомым или подозрительным людям. Отправьте родным или друзьям номер транспортного средства, которым передвигаетесь.

Знайте, куда едете, и сообщите о поездке родным или друзьям. Не садитесь в автомобиль к незнакомым или подозрительным людям. Отправьте родным или друзьям номер транспортного средства, которым передвигаетесь. Помощь. Принимайте помощь только от людей и организаций, заслуживающих доверия.

Принимайте помощь только от людей и организаций, заслуживающих доверия. Общение. Не давайте никому мобильный телефон или другие средства связи. Будьте осторожны при общении с незнакомцами.

Не давайте никому мобильный телефон или другие средства связи. Будьте осторожны при общении с незнакомцами. Связь. Поддерживайте постоянную связь с родными, друзьями, коллегами. Сообщайте о любых изменениях своего маршрута, места жительства или работы. Договоритесь с ними о кодовом слове или фразе, которые сообщат, что вы в опасности.

Целью компании является также побудить внутренне перемещенных лиц активнее пользоваться горячей линией по консультированию мигрантов 527. На нее можно позвонить анонимно и бесплатно с мобильного телефона в Украине. Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00.