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25.05.2022  19:22   Дмитрий Колоней

Разработаны правила безопасности для внутренне перемещенных лиц

Правила разработаны Евросоюзом и Международной организацией по миграции.

Разработаны правила безопасности для внутренне перемещенных лиц
Как сообщает РЕДПОСТ, Европейский Союз, Международная организация по миграции и Министерство соцполитики Украины запустили всеукраинскую коммуникационную кампанию, посвященную безопасности внутренне перемещенных лиц.
 
По состоянию на конец апреля таких было 7,7 миллионов. Очевидно, их количество будет расти.
 
Цель кампании – привлечь внимание людей к возможным рискам, связанным с переездом из охваченных войной регионов, объяснить основные правила безопасности при поиске жилья, транспорта, работы. Ведь чрезвычайная уязвимость людей может приводить к разным формам мошенничества и эксплуатации, а также к случаям торговли людьми.
 
В рамках кампании разработан ряд информационных материалов, которые помогут внутренне перемещенным лицам избегать этих рисков.
 

5 маркеров безопасности – правила, которые следует соблюдать в различных ситуациях:

 
  • Документы. Предоставляйте документы только официальным лицам. Заранее сделайте и сохраните копии важнейших документов, включая онлайн.
  • Транспорт. Знайте, куда едете, и сообщите о поездке родным или друзьям. Не садитесь в автомобиль к незнакомым или подозрительным людям. Отправьте родным или друзьям номер транспортного средства, которым передвигаетесь.
  • Помощь. Принимайте помощь только от людей и организаций, заслуживающих доверия.
  • Общение. Не давайте никому мобильный телефон или другие средства связи. Будьте осторожны при общении с незнакомцами.
  • Связь. Поддерживайте постоянную связь с родными, друзьями, коллегами. Сообщайте о любых изменениях своего маршрута, места жительства или работы. Договоритесь с ними о кодовом слове или фразе, которые сообщат, что вы в опасности.
 
Целью компании является также побудить внутренне перемещенных лиц активнее пользоваться горячей линией по консультированию мигрантов 527. На нее можно позвонить анонимно и бесплатно с мобильного телефона в Украине. Горячая линия работает ежедневно с 8:00 до 20:00.
 
 
 
Тэги:  беженцы, правила безопасности, украина
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