25.05.2022 18:57 Дмитрий Колоней

Более тысячи консультаций в день предоставляют в Харькове центры админуслуг

Всего в центрах Харькова предоставляется 46 административных услуг.

Как сообщает РЕДПОСТ ,прошла неделя, как ЦПАУ Харькова и 11 его территориальных подразделений возобновили прием граждан. Администраторы работают с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Список услуг доступен по ссылке

Три территориальных подразделения ЦПАУ города Харькова работают в формате «Прозрачных офисов». Административные, социальные и пенсионные услуги можно получить в Региональном центре, Шевченковском и Киевском районах.

За неделю работы было предоставлено 6,8 тыс. услуг в Центре предоставления административных услуг и его территориальных подразделениях за неделю работы.

Также 1036 консультаций были предоставлены специалистами ЦПАУ по электронной почте и в социальных сетях.

Предварительную запись в ЦПАУ города Харькова и его территориальные подразделения можно осуществить через:

В управления социальной защиты населения можно записаться:

- по телефонам: https://cutt.ly/gHPXM2d;

- через колл-центр: 0-800-304-304;

- на официальном сайте Департамента социальной политики: https://cutt.ly/6HAOPT0 (в «Прозрачные офисы» Киевского и Шевченковского районов и Региональный центр услуг).