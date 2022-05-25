    
Главная Новости Харькова Общество Более тысячи консультаций в день предоставляют в Харькове центры админуслуг
25.05.2022  18:57   Дмитрий Колоней

Более тысячи консультаций в день предоставляют в Харькове центры админуслуг

Всего в центрах Харькова предоставляется 46 административных услуг.

 
Как сообщает РЕДПОСТ,прошла неделя, как ЦПАУ Харькова и 11 его территориальных подразделений возобновили прием граждан. Администраторы работают с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00. Список услуг доступен по ссылке
 
Три территориальных подразделения ЦПАУ города Харькова работают в формате «Прозрачных офисов». Административные, социальные и пенсионные услуги можно получить в Региональном центре, Шевченковском и Киевском районах.
 
За неделю работы было предоставлено  6,8 тыс. услуг в Центре предоставления административных услуг и его территориальных подразделениях за неделю работы.
 
Также 1036 консультаций были предоставлены специалистами ЦПАУ по электронной почте и в социальных сетях.
 
Предварительную запись в ЦПАУ города Харькова и его территориальные подразделения можно осуществить через:
 

В управления социальной защиты населения можно записаться:

- по телефонам: https://cutt.ly/gHPXM2d;
- через колл-центр: 0-800-304-304;
- на официальном сайте Департамента социальной политики: https://cutt.ly/6HAOPT0 (в «Прозрачные офисы» Киевского и Шевченковского районов и Региональный центр услуг).
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  цпау, консультации, харьков, услуги
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
25.05 Общество Вклеить фото в паспорт теперь можно в Салтовском районе Харькова 22.05 Общество В харьковском ЦПАУ расширяется спектр админуслуг 20.05 Общество В Харькове заработали кол-центры
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 