25.05.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Обстрелы разрушили сотни метров харьковских водоводов

Об этом сообщил заместитель гендиректора КП «Харьковводоканал» Владлен Волков.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковводоканал», по предварительным данным, артиллерийские обстрелы и авиаудары в Харькове полностью разрушили участки водоводов различных диаметров общей протяженностью 500 м.

Ззаместитель гендиректора КП «Харьковводоканал» Владлен Волков отметил, что с начала войны специалисты предприятия совместно с рабочими комплекса «Харьковводоотведение» оперативно восстанавливали поврежденные трубопроводы и внутридомовые системы. Таким образом удалось избежать серьезных проблем с водообеспечением и водоотведением.

сейчас предприятие возвращается к обычному ритму работы. Рабочие приступили к ремонтным работам на водоводах в наиболее пострадавших районах города - на Северной Салтовке, ХТЗ, микрорайонах Жуковского и Горизонт, Алексеевском и Роганском жилмасивах.

«Уже возобновили водоснабжение в трех микрорайонах Северной Салтовки, а еще в двух микрорайонах готовимся к подаче воды в 70 многоэтажных домов в ближайшее время», - подытожил Владлен Волков.