25.05.2022 17:46 Дмитрий Колоней

В спальных районах Харькова высаживают цветы (фото)

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СКП «Харьковзеленстрой», идет благоустройство спальных районов. Сотруднииками предприятия высаживаются цветы, окапываются цветники. Приводятся в порядок газоны. Кроме того, бригады по текущему ремонту предприятия приводят в порядок ограждения, скамейки и урны.