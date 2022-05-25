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25.05.2022  17:46   Дмитрий Колоней

В спальных районах Харькова высаживают цветы (фото)

Об этом сообщили в СКП «Харьковзеленстрой».

В спальных районах Харькова высаживают цветы

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СКП «Харьковзеленстрой», идет благоустройство спальных районов. Сотруднииками предприятия высаживаются цветы, окапываются цветники. Приводятся в порядок газоны. Кроме того, бригады по текущему ремонту предприятия приводят в порядок ограждения, скамейки и урны.

В спальных районах Харькова высаживают цветы

В спальных районах Харькова высаживают цветы

 

Тэги:  высадка цветов, спальные районы, харьков
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