25.05.2022 17:19 Дмитрий Колоней

Из Харькова за сутки отправлены продукты в пять громад области

Десятки тонн гуманитарной помощи переданы жителям Харькова и области.

Как сообщает РЕДПОСТ , 24 мая 2022 из областного логистического центра отправлена очередная партия продуктов для громад региона и почтовых пунктов выдачи в Харькове.

По информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубов, вчера передали 30 900 кг продуктов: муку, сахар, макароны, крупы и т.д.

Гуманитарную помощь получили Малоданиловская, Высочанская, Донецкая, Краснокутская, Змиевская территориальные громады. Также пополнили запасы продовольствия, которое получают харьковчане на пунктах выдачи "Новой почты" и "Укрпочты"", - сказал Олег Синегубов.

Кроме того, местные советы Харьковщины получают по 20 тонн муки и 10 тонн сахара для выпечки хлеба.

Напомним, накануне заместитель председателя ХОВА Вита Ковальская сообщила, что все зарегистрировавшиеся в гуманитарном чат-боте обязательно получат продуктовые наборы.