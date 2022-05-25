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25.05.2022  17:19   Дмитрий Колоней

Из Харькова за сутки отправлены продукты в пять громад области

Десятки тонн гуманитарной помощи переданы жителям Харькова и области.

Из Харькова за сутки отправлены продукты в пять громад области
 
Как сообщает РЕДПОСТ, 24 мая 2022 из областного логистического центра отправлена очередная партия продуктов для громад региона и почтовых пунктов выдачи в Харькове.
 
По информации председателя Харьковской ОВА Олега Синегубов, вчера передали 30 900 кг продуктов: муку, сахар, макароны, крупы и т.д.
 
Гуманитарную помощь получили Малоданиловская, Высочанская, Донецкая, Краснокутская, Змиевская территориальные громады. Также пополнили запасы продовольствия, которое получают харьковчане на пунктах выдачи "Новой почты" и "Укрпочты"", - сказал Олег Синегубов.
 
Кроме того, местные советы Харьковщины получают по 20 тонн муки и 10 тонн сахара для выпечки хлеба.
 
Напомним, накануне заместитель председателя ХОВА Вита Ковальская сообщила, что все зарегистрировавшиеся в гуманитарном чат-боте обязательно получат продуктовые наборы.
 
Тэги:  гуманитарная помощь, харьков
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