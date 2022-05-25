25.05.2022 19:59 Дмитрий Колоней

В Харькове начала работу медийная платформа Kharkiv Media Hub

В Харькове открылась коммуникационная площадка для местных, национальных и зарубежных СМИ.

Как сообщает РЕДПОСТ , основателями Kharkiv Media Hub являются Харьковская ОВА, ХНУ им. Каразина, Харьковский кризисный инфоцентр, ОО Харьковский Общественный форум.

«Планируем, что этот хаб станет своеобразным укрытием – и в прямом, и в переносном смысле. Это площадка для официальной информации "из первых уст". Спасибо всем журналистам, которые здесь, на Харьковщине, в условиях военного положения, постоянных обстрелов и боевых действий продолжают делать свое дело», - обратился к собравшимся председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Он отметил, что ежедневно в Харьковской области работает до 200 групп журналистов, фотографов. Благодаря их труду весь мир знает о преступлениях русских оккупантов. Благодаря этому Украина побеждает не только на поле боя, но и на информационных фронтах.

Руководитель области поблагодарил координатора хаба Наталью Курдюкову и Харьковский национальный университет им. В. Каразина в лице ректора Татьяны Кагановской за совместную реализацию идеи.

Так, по словам Натальи Курдюковой, Kharkiv Media Hub – это сетевое подразделение украинских Медиацентров, работающих в Киеве и Львове.

«Они были созданы именно на линии украинского контекста. В первую очередь, будем говорить о том, что происходит в городе и регионе. На постоянной основе здесь будут проходить брифинги спикеров, уполномоченных сегодня говорить об этом контексте», - отметила Наталья Курдюкова.

Также в Kharkiv Media Hub на постоянной основе будут проходить экспертные дискуссии и культурные мероприятия. Как отметила ректор ХНУ им. В. Каразина Татьяна Кагановская, здесь будут развивать и разнообразные образовательные проекты.

«Университет – это сердце Харькова и сегодня он остается здесь. Наш университет открыт для инициатив, а сейчас, когда слово - это оружие, мы должны правильно его использовать», - сказала ректор.

Kharkiv Media Hub будет работать еще и в режиме коворкинга. Хаб расположен в центре Харькова в безопасном для работы месте.

Контактные телефоны медийной платформы:

+38093 604-01-01; +38098 604-01-01.