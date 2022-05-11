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11.05.2022  16:19   Дмитрий Колоней

Мэрия Харькова поддержит волонтеров

Об этом на внеочередной сессии горсовета заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, мэр Харькова Игорь Терехов отметил на сессии горсовета, что в Харькове есть волонтерские пункты, где готовится еда, шьется обмундирование и пр.
 
"Мы активно помогали этим волонтерам, подчекрнул Игорь Терехов, - "обеспечивали продуктами для приготовления пищи, давали топливо для развозки готовой продукции. Если это волонтерский хаб такой направленности, то мы можем дать и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг - это касается водо- и теплоснабжения, водоотведения, вывоза мусора. Это мы можем взять на себя. На счет электроэнергии и газа - подпишем письма и обратимся в соответствующие компании, предоставляющие эти услуги. Это касается всех волонтеров. Они делают хорошие дела, но финансирования на всё не хватает. Поэтому будем брать часть расходов на себя».
 
Напомним, ранее мы писали о том, что Харьков разорвал побратимские отношения с городами рф.
 
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Тэги:  игорь терехов, поддержка волонтеров, харьков
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