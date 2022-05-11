11.05.2022 16:19 Дмитрий Колоней

Мэрия Харькова поддержит волонтеров

Об этом на внеочередной сессии горсовета заявил Харьковский городской голова Игорь Терехов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , мэр Харькова Игорь Терехов отметил на сессии горсовета, что в Харькове есть волонтерские пункты, где готовится еда, шьется обмундирование и пр.

"Мы активно помогали этим волонтерам, подчекрнул Игорь Терехов, - "обеспечивали продуктами для приготовления пищи, давали топливо для развозки готовой продукции. Если это волонтерский хаб такой направленности, то мы можем дать и льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг - это касается водо- и теплоснабжения, водоотведения, вывоза мусора. Это мы можем взять на себя. На счет электроэнергии и газа - подпишем письма и обратимся в соответствующие компании, предоставляющие эти услуги. Это касается всех волонтеров. Они делают хорошие дела, но финансирования на всё не хватает. Поэтому будем брать часть расходов на себя».

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