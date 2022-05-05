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05.05.2022  15:45   Виталий Хиневич

Харьковчане задержали злоумышленника с оружием

В одном из районов Харькова, злоумышленник совершил ограбление.

Харьков попытка ограбления
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что 9 марта текущего года около 13:00  в Московском районе города Харькова 36-летний харьковчанин подошел к 57-летнему мужчине, который находился рядом со своим автомобилем ВАЗ-2104.
 
Угрожая  самодельным огнестрельным оружием, злоумышленник потребовал отдать ему ключи от авто. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал ключи. 
 
Злоумышленник сел за руль и стал запускать двигатель, однако уехать с места происшествия не смог — его действия прекратили неравнодушные граждане, проходившие рядом и пришедшие на помощь потерпевшему. 
 
Обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд города Полтавы.
 
Напомним, в Харькове злоумышленники разобрали на запчасти автомобиль.
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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