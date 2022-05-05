05.05.2022 15:45 Виталий Хиневич

Харьковчане задержали злоумышленника с оружием

В одном из районов Харькова, злоумышленник совершил ограбление.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что 9 марта текущего года около 13:00 в Московском районе города Харькова 36-летний харьковчанин подошел к 57-летнему мужчине, который находился рядом со своим автомобилем ВАЗ-2104.

Угрожая самодельным огнестрельным оружием, злоумышленник потребовал отдать ему ключи от авто. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал ключи.

Злоумышленник сел за руль и стал запускать двигатель, однако уехать с места происшествия не смог — его действия прекратили неравнодушные граждане, проходившие рядом и пришедшие на помощь потерпевшему.

Обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд города Полтавы.

Напомним, в Харькове злоумышленники разобрали на запчасти автомобиль.