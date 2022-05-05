05.05.2022 15:45 Виталий Хиневич
Харьковчане задержали злоумышленника с оружием
В одном из районов Харькова, злоумышленник совершил ограбление.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что 9 марта текущего года около 13:00 в Московском районе города Харькова 36-летний харьковчанин подошел к 57-летнему мужчине, который находился рядом со своим автомобилем ВАЗ-2104.
Угрожая самодельным огнестрельным оружием, злоумышленник потребовал отдать ему ключи от авто. Потерпевший, опасаясь за свою жизнь, отдал ключи.
Злоумышленник сел за руль и стал запускать двигатель, однако уехать с места происшествия не смог — его действия прекратили неравнодушные граждане, проходившие рядом и пришедшие на помощь потерпевшему.
Обвинительный акт направлен в Октябрьский районный суд города Полтавы.
Напомним, в Харькове злоумышленники разобрали
на запчасти автомобиль.
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