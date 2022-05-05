    
Главная Новости Харькова ЖКХ В Харькове готовятся к новому отопительному сезону
05.05.2022  15:57   Дмитрий Колоней

В Харькове готовятся к новому отопительному сезону

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» проводят реконструкцию трубопроводов.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, специалисты ХТС проводят ревизию и ремонтируют дренажные насосы, теплообменники, задвижную арматуру и оборудование центральных тепловых пунктов, а также продолжают устранять дефекты на магистральных, внутриквартальных и внутридомовых трубопроводах. Кроме того, во всем городе продолжаются плановые работы по замене старых сетей центрального отопления на новые в пенополеуретановой оболочке.
 
Так, подготовительные работы для дальнейшей ликвидации дефектов и замены изношенных трубопроводов центрального отопления выполняются на ул. Новгородской, ул. Шекспира, ул. Данилевского и ул. Тобольской в ​​Шевченковском районе города. Кроме того, подготовка к устранению дефектов на трубопроводах центрального отопления и горячей воды продолжается в районе Салтовского жилмассива, в том числе на ул. Зубенко и ул. Валентиновской. Также к новому отопительному сезону готовится жилой фонд Немышлянского, Киевского и Индустриального районов. В частности, дефекты на тепловых сетях устраняют в домах по ул. Библика, ул. Франтишека Крала, ул. Мельникова и в 522-м микрорайоне.
 
«Тепловики работают под ракетами и летящими над головами снарядами, но не прекращают готовить город к зиме. Харьковчане будут обязательно получать тепло и горячую воду», - подчеркнули на предприятии.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что готовщеся к новому отопительному сезону коммунальные работники проводят плановые ремонтные работы тепловых носителей.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  отопительный сезон, подготовка, харьков, ремонт сетей
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.05 ЖКХ Подготовка к новому отопительному сезону в Харькове будет масштабной 16.04 Власть Харьков уже готовится к новому отопительному сезону,- Игорь Терехов 15.04 ЖКХ Конец сезона: в Харькове начали отключать отопление
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 