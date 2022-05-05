05.05.2022 15:57 Дмитрий Колоней

В Харькове готовятся к новому отопительному сезону

Сотрудники КП «Харьковские тепловые сети» проводят реконструкцию трубопроводов.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , специалисты ХТС проводят ревизию и ремонтируют дренажные насосы, теплообменники, задвижную арматуру и оборудование центральных тепловых пунктов, а также продолжают устранять дефекты на магистральных, внутриквартальных и внутридомовых трубопроводах. Кроме того, во всем городе продолжаются плановые работы по замене старых сетей центрального отопления на новые в пенополеуретановой оболочке.

Читайте также: Харьковские тепловики оперативно находят повреждения глубоко под землей

Так, подготовительные работы для дальнейшей ликвидации дефектов и замены изношенных трубопроводов центрального отопления выполняются на ул. Новгородской, ул. Шекспира, ул. Данилевского и ул. Тобольской в ​​Шевченковском районе города. Кроме того, подготовка к устранению дефектов на трубопроводах центрального отопления и горячей воды продолжается в районе Салтовского жилмассива, в том числе на ул. Зубенко и ул. Валентиновской. Также к новому отопительному сезону готовится жилой фонд Немышлянского, Киевского и Индустриального районов. В частности, дефекты на тепловых сетях устраняют в домах по ул. Библика, ул. Франтишека Крала, ул. Мельникова и в 522-м микрорайоне.

«Тепловики работают под ракетами и летящими над головами снарядами, но не прекращают готовить город к зиме. Харьковчане будут обязательно получать тепло и горячую воду», - подчеркнули на предприятии.

Напомним, ранее мы писали о том, что готовщеся к новому отопительному сезону коммунальные работники проводят плановые ремонтные работы тепловых носителей