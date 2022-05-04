04.05.2022 18:19 Дмитрий Колоней

Победа – наше общее дело! - Настя Каменских активно подключилась к сбору средства ВСУ

Популярная певица обратилась с этим призывом на своей странице в соцсети.



Победа – наше общее дело! - Настя Каменских активно подключилась к сбору средства ВСУ



Ка сообщает РЕДПОСТ , певица Настя Каменских опублковала на своей странице в Инстаграм пост:

"Никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание: Чтобы скорей закончилась война и мы победили! Не верю, что о таком желании нужно молчать. Напротив, верю – оно сбудется если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все от нас зависящее для этого!"

Певица призвала к сбору средств в поддержку украинской армии.

"Сегодня мы вместе с вами сделаем хорошее дело и соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ.

Несколько дней назад его начал мой хороший знакомый @ryxlyk – вы его знаете как ведущего @nasheradioua . И за все время сбора благодаря донатам он собрал средства для 22 машин!"

Давайте присоединимся к его сбору и приобретем как можно больше автомобилей для тех, кто защищает нас и нашу землю! Каждая гривна имеет значение!

Помните, победа – это наше общее дело!

????????????????PayPal: (hidden) +380979630650

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Напомним, ранее мы писали об успешном сборе средств для украинской армии украинской журналистки Алины Шаманской.