04.05.2022 18:19 Дмитрий Колоней
Победа – наше общее дело! - Настя Каменских активно подключилась к сбору средства ВСУ
Популярная певица обратилась с этим призывом на своей странице в соцсети.
Победа – наше общее дело! - Настя Каменских активно подключилась к сбору средства ВСУ
Ка сообщает РЕДПОСТ
, певица Настя Каменских опублковала
на своей странице в Инстаграм пост:
"Никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание: Чтобы скорей закончилась война и мы победили! Не верю, что о таком желании нужно молчать. Напротив, верю – оно сбудется если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все от нас зависящее для этого!"
Певица призвала к сбору средств в поддержку украинской армии.
"Сегодня мы вместе с вами сделаем хорошее дело и соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ.
Несколько дней назад его начал мой хороший знакомый @ryxlyk
– вы его знаете как ведущего @nasheradioua
. И за все время сбора благодаря донатам он собрал средства для 22 машин!"
Давайте присоединимся к его сбору и приобретем как можно больше автомобилей для тех, кто защищает нас и нашу землю! Каждая гривна имеет значение!
Помните, победа – это наше общее дело!
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