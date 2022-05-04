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04.05.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Победа – наше общее дело! - Настя Каменских активно подключилась к сбору средства ВСУ

Популярная певица обратилась с этим призывом на своей странице в соцсети.


Победа – наше общее дело! - Настя Каменских активно подключилась к сбору средства ВСУ
Ка сообщает РЕДПОСТ, певица Настя Каменских опублковала на своей странице в Инстаграм пост: 
"Никогда не думала, что в свой юбилей загадаю только одно желание: Чтобы скорей закончилась война и мы победили!  Не верю, что о таком желании нужно молчать. Напротив, верю – оно сбудется если о нем говорить! И не просто говорить, а делать все от нас зависящее для этого!"
 
Певица призвала к сбору средств в поддержку украинской армии. 
 
"Сегодня мы вместе с вами сделаем хорошее дело и соберем средства на покупку автомобилей для ВСУ.
Несколько дней назад его начал мой хороший знакомый @ryxlyk – вы его знаете как ведущего @nasheradioua. И за все время сбора благодаря донатам он собрал средства для 22 машин!"
 
Давайте присоединимся к его сбору и приобретем как можно больше автомобилей для тех, кто защищает нас и нашу землю! Каждая гривна имеет значение! 
Помните, победа – это наше общее дело!
  • ????????????????PayPal: (hidden) +380979630650
  • Карты Monobank:  ????????Гривня: 4441114456969623  ????????Евро: 5375419908011883 ????????Доллар: 5375418810686709
  • Карта Приват: ????????Гривня: 5168745020199458
Напомним, ранее мы писали об успешном сборе средств для украинской армии украинской журналистки Алины Шаманской. 
Тэги:  сбор средств, всу, каменских
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