04.05.2022 16:59 Дмитрий Колоней

Алина Шаманская собрала миллион гривен в пользу ВСУ

Украинская журналистка активно помогает армии.



Алина Шаманская собрала миллион гривен в пользу ВСУ



Как сообщает РЕДПОСТ , журналистка Алина Шамаская поделилась в своем Инстаграм постом об упешном сборе средств:

"Мечтала об этом дне. Просто поставила себе в уме эту цифру и сказала «соберем точно». А мои мечты всегда сбываются, особенно, когда рядом такие объединенные лучшие люди в мире – мои украинцы!!!

Мы вместе с вами уже помогли многим военным. Купили много амуниции в Стамбуле, крутой дрон и бинокли ночного видения из Америки + получили более 200 единиц товаров от американцев с украинским сердцем.

И поможем еще больше!"

Сбор средств продолжается

Приват: 5221 1911 0077 5773 Alina Hanumak ????????Валютний рахунок: 4342 5624 3589 5733 Alina Hanumak PayPal: [email protected]