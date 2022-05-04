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04.05.2022  16:59   Дмитрий Колоней

Алина Шаманская собрала миллион гривен в пользу ВСУ

Украинская журналистка активно помогает армии.


Алина Шаманская собрала миллион гривен в пользу ВСУ
Как сообщает РЕДПОСТ, журналистка Алина Шамаская поделилась в своем Инстаграм постом об упешном сборе средств: 
 
"Мечтала об этом дне. Просто поставила себе в уме эту цифру и сказала «соберем точно». А мои мечты всегда сбываются, особенно, когда рядом такие объединенные лучшие люди в мире – мои украинцы!!!
Мы вместе с вами уже помогли многим военным. Купили много амуниции в Стамбуле, крутой дрон и бинокли ночного видения из Америки + получили более 200 единиц товаров от американцев с украинским сердцем.
И поможем еще больше!"
 
Сбор средств продолжается
 
Приват:
5221 1911 0077 5773
Alina Hanumak
 
????????Валютний рахунок:
4342 5624 3589 5733
Alina Hanumak
 
PayPal:

 

Тэги:  агрессия россии, помощь всу, сбор
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