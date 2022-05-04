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04.05.2022  17:59   Дмитрий Колоней

Расправился с товарищем: под Харьковом задержан дебошир (фото)

Пьяный реслинг с трубой под Харьковом закончился в больнице и полиции.

Криминал Харьков: Пьяная драка дебоширов в Бабаях закончилась жестоким избиением одного из хулиганов
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Полицию в Харьковском районе оперативники задержали мужчину за жесткое избиение знакомого. Следователи полиции выяснили, что компания из двух мужчин и женщины распивали спиртное на территории автостоянки в поселке Бабаи.
 
Вдруг между сотрапезниками возник конфликт. 40-летний мужчина, схватив металлическую трубу, кинулся на своего оппонента. Его 43-летний оппонент ударил его несколько раз руками по лицу и коленями в живот, сильно его травмировав.
 
40-летнего пострадавшего в тяжелом состоянии доставили в больницу. Состояние его здоровья медики оценивают как удовлетворительное.
 
Возбуждено уголовное дело о преднамеренном тяжелом телесном повреждении. Виновному грозит срок до 8 лет за решеткой. Фигуранту вручено письменное уведомление о подозрении в совершении данного правонарушения.
 
Тэги:  избил товарища, хулиганство, харьков, дебошир, напал с трубой
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