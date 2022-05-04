04.05.2022 17:45 Виталий Хиневич
Харьковчан продолжают обеспечивать гуманитарной помощью
Жители Харькова получают гуманитарную помощь, которую доставляют от благотворительных организаций.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковский городской совет.
Сообщается, что представители Харьковского городского совета совместно с волонтерами продолжают обеспечивать горожан продуктами.
Благодаря сотрудничеству Харьковского городского головы Игоря Терехова с городами-побратимами из Италии, Польши, Франции, Словении, Германии и Испании, город продолжает получать помощь от благотворительных организаций. В качестве гуманитарного груза поступают продукты питания и средства гигиены.
Таким образом, 4 мая, в Новобаварском районе продуктовые наборы передали более 3,5 тыс. жителей.
Напомним, что Фонд «Строим Украину вместе» передал гуманитарную помощь
харьковскому коммунальному предприятию «Центр обращения с животными».
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