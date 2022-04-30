30.04.2022 11:55 Рита Парфенова

Игорь Терехов: Мы хотим жить в европейской стране

За два месяца войны против российского агрессора все харьковчане объединились ради общей цели – отстоять свое право жить в независимом свободном европейском государстве.



Фото из открытых источников

Об этом Харьковский городской голова Игорь Терехов сообщил в интервью изданию «Бабель», отметив, что Харьков, как и вся Украина, сегодня является форпостом европейской цивилизации.



«Трезвомыслящий человек, какой бы политической ориентации он в свое время ни был, сегодня обязан быть за Украину. Потому что это выше любых политических ситуаций. Знаете, это выше жизни, наверное. Ибо хотят уничтожить что? Нас. Память наших родителей, будущее наших детей.



Мы ведь ни на кого не нападали. Мы не хотим ни в какую россию, ни «ХНР». Но мы хотим жить в европейской стране. Мы ведь видели, что такое Европа, и считаем себя ее частью. Разве можно сравнить по уровню демократии вот этих, напавших на Украину? У нас разрушенные города в пять раз лучше их городов», - отметил мэр Харькова.



Мэр Харькова отметил, что агрессору никогда не удастся сломить силу духа харьковчан, которые, несмотря на обстрелы, высаживают цветы, вывозят мусор, ремонтируют дороги, запускают работу котельных, восстанавливают водопроводы и делают все, чтобы Харьков продолжал жить.

Напомним, по словам Игоря Терехова, несмотря на войну, около миллиона харьковчан остаются жить в городе Харькове.