30.04.2022 11:05 Виталий Хиневич

В Харькове искали родителей потерявшегося ребенка

Ребенок находился на улице без присмотра взрослых.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.

Сообщается, что правоохранители 29 апреля около 19:00 выявили 6-летнюю девочку на проспекте Гагарина возле одного из супермаркетов.

Полицейские сразу преступили к поискам родителей. Ребенок предоставил свои анкетные данные, и рассказала о своей семье. Менее чем через час удалось разыскать его мать. Как выяснилось, девочка сама незаметно вышла из квартиры во время ремонтных работ.

Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Полицейские провели профилактическую беседу с родителями и передали дочь.

Напомним, ранее полицейские разыскали и вернули родителям двух несовершеннолетних жителей Харьковщины.