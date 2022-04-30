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30.04.2022  11:05   Виталий Хиневич

В Харькове искали родителей потерявшегося ребенка

Ребенок находился на улице без присмотра взрослых.

В Харькове искали родителей девочки
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Национальную полицию в Харьковской области.
 
Сообщается, что правоохранители 29 апреля около 19:00 выявили  6-летнюю девочку на проспекте Гагарина возле одного из супермаркетов.
 
Полицейские сразу преступили к поискам родителей. Ребенок предоставил свои анкетные данные, и рассказала о своей семье. Менее чем через час удалось разыскать его мать. Как выяснилось, девочка сама незаметно вышла из квартиры во время ремонтных работ.
 
Никаких противоправных действий в отношении ребенка совершено не было. Полицейские провели профилактическую беседу с родителями и передали дочь.
 
Напомним, ранее полицейские разыскали и вернули родителям двух несовершеннолетних жителей Харьковщины.
 
Источник:   Национальная полиция Харьковской области
 Тэги:  происшествие, харьков
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