30.04.2022 10:52 Рита Парфенова

Один день больницы Харькова в условиях войны (фото)

Медики не только оказывают помощь населению, но и сами создают для этого комфортные условия

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения, харьковские медики остаются в городе и, несмотря на активные боевые действия, продолжают оказывать горожанам медицинскую помощь на самом высоком уровне.

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Причем работники городских больниц успевают не только лечить харьковчан, но и приводить в порядок прилегающую к учреждениям территорию.



