Один день больницы Харькова в условиях войны (фото)

Медики не только оказывают помощь населению, но и сами создают для этого комфортные условия
Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения, харьковские медики остаются в городе и, несмотря на активные боевые действия, продолжают оказывать горожанам медицинскую помощь на самом высоком уровне.
Читайте также: Флюорография: как ее сделать бесплатно во время войны
Причем работники городских больниц успевают не только лечить харьковчан, но и приводить в порядок прилегающую к учреждениям территорию.
Комментариев: 0
Сегодня главным трендом будет накопление запасов в любых видах, будь то мысль положить деньги в банк, купить недвижимость или даже просто начать собирать марки.
Весь день в Харькове будет облачным. Без осадков.
В этот день наши предки-язычники праздновали так называемый Коровий праздник, чествуя Премудрого бога Велеса, покровителя скота.
влажность:
давление:
ветер: