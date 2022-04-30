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30.04.2022  10:52   Рита Парфенова

Один день больницы Харькова в условиях войны (фото)

Медики не только оказывают помощь населению, но и сами создают для этого комфортные условия

Один день больницы Харькова в условиях войны

Как передает РЕДПОСТ со ссылкой на Департамент здравоохранения, харьковские медики остаются в городе и, несмотря на активные боевые действия, продолжают оказывать горожанам медицинскую помощь на самом высоком уровне.

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Причем работники городских больниц успевают не только лечить харьковчан, но и приводить в порядок прилегающую к учреждениям территорию.

Один день больницы Харькова в условиях войны

Один день больницы Харькова в условиях войны

Один день больницы Харькова в условиях войны

Один день больницы Харькова в условиях войны
 

Тэги:  больница, харьков
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