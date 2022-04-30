30.04.2022 12:01 Виталий Хиневич

В Украине назвали число пропавших без вести людей с начала войны

Правоохранители получили тысячи заявлений о пропаже людей.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на страницу в Facebook МВД Украины.

Сообщается, что заместитель министра МВД Украины Мэри Акопян, встретилась с делегацией Международной комиссии по пропавшим без вести (ICMP) во главе с Директором по политике и сотрудничеству Международной комиссии по вопросам пропавших без вести Андреасом Клаиссером.

На встречи сообщили, что только за 2 месяца полномасштабного вторжения в правоохранительные органы поступило более 7000 заявлений об исчезновении людей. Впоследствии, около половины из них были разысканы. Также статус неопознанных получили около 2000 тел погибших, из которых 1282 были впоследствии опознаны. В рамках уголовных производств на сегодня назначено 927 экспертиз ДНК

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«К сожалению, перспектива объемов дальнейших работ следователей и экспертов на освобожденных территориях неутешительна, поэтому уже сегодня МВД обращается за помощью к странам-партнерам и международным организациям по поставке реагентов, привлечению дополнительных экспертных групп и созданию современного единого реестра пропавших без вести»,- сообщила замминистра МВД Украины Мэры Акопян.

В свою очередь Андреас Клаиссер отметил, что ICMP имеет 25-летний опыт работы в 40 странах по делу идентификации по ДНК пропавших без вести.

"Международная комиссия по вопросам пропавших без вести имеет договоры сотрудничества с правительственными ведомствами, институтами, как занимаются вопросами пропавших без вести, Международным уголовным судом, Интерполом и другими межгосударственными организациями", - сказал он.