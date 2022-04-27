27.04.2022 14:19 Виталий Хиневич

В Харькове иностранца подозревают в шпионаже

Иностранец собирал сведения, которые имели государственную тайну.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что по данным следствия гражданин КНР, который проживал в Харькове, собирал сведения, составляющие государственную тайну Украины, чтобы передать ее в Китайскую Народную Республику.

Для своих целей она нашел пособника, жителя Харькова, который консультировал шпиона и всячески помогал ему.

В марте 2021 года гражданин КНР договорился с специализирующимся на физико-технических науках сотрудником одного из научных центров о передаче ему сведений со степенью «секретно», в которых содержится информация о разработке антикоррозионных покрытий.

Механизм передачи указанных научно-технических работ согласовывали через подельника харьковчанина.

5 ноября 2021 года, при передаче сведений, гражданин КНР и посредника задержали.

Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего харьковчанина по факту сбора информации, имеющей ограниченный доступ, с целью дальнейшей передачи представителям иностранного государства (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и в отношении 35-летнего гражданина Китайской Народной Республики - по факту шпионажа (ч. 1 ст. 114 УК Украины).