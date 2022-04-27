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27.04.2022  14:19   Виталий Хиневич

В Харькове иностранца подозревают в шпионаже

Иностранец собирал сведения, которые имели государственную тайну.

Шпионаж
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что по данным следствия гражданин КНР, который проживал в Харькове, собирал сведения, составляющие государственную тайну Украины, чтобы  передать ее в Китайскую Народную Республику.
 
Для своих целей она нашел пособника, жителя Харькова, который консультировал шпиона и всячески помогал ему.
 
В марте 2021 года гражданин КНР договорился с специализирующимся на физико-технических науках сотрудником одного из научных центров о передаче ему сведений со степенью «секретно», в которых содержится информация о разработке антикоррозионных покрытий.
 
Механизм передачи указанных научно-технических работ согласовывали через подельника харьковчанина.
 
5 ноября 2021 года, при передаче сведений, гражданин КНР и посредника задержали.
 
Харьковская областная прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего харьковчанина по факту сбора информации, имеющей ограниченный доступ, с целью дальнейшей передачи представителям иностранного государства (ч. 1 ст. 111 УК Украины) и в отношении 35-летнего гражданина Китайской Народной Республики - по факту шпионажа (ч. 1 ст. 114 УК Украины).
 
Напомним, ранее жителя Харькова, завербованного российскими спецслужбами, разоблачила Служба Безопасности Украины.
 
 
Источник:   Харьковская областная прокуратура
 Тэги:  криминал, харьков
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