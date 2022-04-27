27.04.2022 13:49 Рита Парфенова

Уровень радиации в Харькове на 27 апреля

Насколько опасен радиационный фон в Первой столице, сообщили сотрудники лабораторного центра.



Фото из открытых источников

По состоянию на 27 апреля 2022 года радиационный фон в Харькове соответствует норме, передает РЕДПОСТ.

По данным мониторинговых исследований, проведенных специалистами ГУ «Харьковский ОЦКПХ МЗ», по состоянию на 27 апреля 2022 года уровни внешнего гамма–излучения составляют:

0,14-0,16 мкЗв/час по Харькову,

0,10-0,16 мкЗв/час по Харьковской области.

Данные результаты не превышают значений природного радиационного фона, характерного для территории Харьковской области (0,3 мкЗв/ч).

Ранее РЕДПОСТ сообщал о состоянии радиационного фона в Харькове и области на 26 апреля.