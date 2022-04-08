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08.04.2022  12:15   Виталий Хиневич

В селе Гусаровка Харьковской области оккупанты убили и сожгли местных жителей

Русские военные пытали и убили местных жителей села.

Русские военные сожгли жителей Украины
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
 
Сообщается, что русские военные во время оккупации села Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли троих местных жителей. В целях уничтожения следов своих преступлений оккупанты накрыли их тела автомобильными шинами перед поджогом.
 
После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля 2022 года в подвале одного из домов были найдены сожженные части тел трех человек.
 
Прокуроры Харьковщины вместе с правоохранителями прилагают все усилия для наказания страны-агрессора и всех причастных к преступлениям, совершенным на территории  Украины.
 
Напомним, украинские защитники сбили под Изюмом вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52.
 
Источник:   Прокуратура Харьковской области
 Тэги:  криминал, харьков
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