08.04.2022 12:15 Виталий Хиневич

В селе Гусаровка Харьковской области оккупанты убили и сожгли местных жителей

Русские военные пытали и убили местных жителей села.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

Сообщается, что русские военные во время оккупации села Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли троих местных жителей. В целях уничтожения следов своих преступлений оккупанты накрыли их тела автомобильными шинами перед поджогом.

После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля 2022 года в подвале одного из домов были найдены сожженные части тел трех человек.

Прокуроры Харьковщины вместе с правоохранителями прилагают все усилия для наказания страны-агрессора и всех причастных к преступлениям, совершенным на территории Украины.

Напомним, украинские защитники сбили под Изюмом вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52.