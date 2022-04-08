08.04.2022 12:15 Виталий Хиневич
В селе Гусаровка Харьковской области оккупанты убили и сожгли местных жителей
Русские военные пытали и убили местных жителей села.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
Сообщается, что русские военные во время оккупации села Гусаровка Изюмского района пытали и после этого подожгли троих местных жителей. В целях уничтожения следов своих преступлений оккупанты накрыли их тела автомобильными шинами перед поджогом.
После освобождения села от российских захватчиков 7 апреля 2022 года в подвале одного из домов были найдены сожженные части тел трех человек.
Прокуроры Харьковщины вместе с правоохранителями прилагают все усилия для наказания страны-агрессора и всех причастных к преступлениям, совершенным на территории Украины.
Напомним, украинские защитники сбили
под Изюмом вражеский современный дорогостоящий вертолет Ка-52.
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