08.04.2022 12:16 Рита Парфенова

ЦНАПы Харькова консультируют по 100 человек в день: как связаться

Пока ЦНАП и его территориальные подразделения не работают, специалисты остаются на связи и консультируют онлайн.

Так, 7 апреля, было принято 112 обращений харьковчан, некоторые из которых состояли из нескольких вопросов, сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.

В среднем же Центр предоставления административных услуг города Харькова еженедельно предоставляет более 300 онлайн-консультаций.



Для получения консультации специалистов можно воспользоваться следующими ресурсами:

Facebook;

Telegram;

электронная почта .



«Нам очень важно, чтобы вы нашли ответы на вопросы и как можно скорее их решили! Мы всегда рядом и рады помочь!» – отметили в Центре предоставления административных услуг города Харькова.

Напомним, консультации в сфере регистрации и предоставления паспортных услуг предоставляются онлайн специалистами соответствующих департаментов.