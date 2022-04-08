ЦНАПы Харькова консультируют по 100 человек в день: как связаться

Пока ЦНАП и его территориальные подразделения не работают, специалисты остаются на связи и консультируют онлайн.
Так, 7 апреля, было принято 112 обращений харьковчан, некоторые из которых состояли из нескольких вопросов, сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.
В среднем же Центр предоставления административных услуг города Харькова еженедельно предоставляет более 300 онлайн-консультаций.
Для получения консультации специалистов можно воспользоваться следующими ресурсами:
Facebook;
Telegram;
электронная почта .
«Нам очень важно, чтобы вы нашли ответы на вопросы и как можно скорее их решили! Мы всегда рядом и рады помочь!» – отметили в Центре предоставления административных услуг города Харькова.
Напомним, консультации в сфере регистрации и предоставления паспортных услуг предоставляются онлайн специалистами соответствующих департаментов.
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