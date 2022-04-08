    
Главная Новости Харькова Общество ЦНАПы Харькова консультируют по 100 человек в день: как связаться
08.04.2022  12:16   Рита Парфенова

ЦНАПы Харькова консультируют по 100 человек в день: как связаться

Пока ЦНАП и его территориальные подразделения не работают, специалисты остаются на связи и консультируют онлайн.

Специалисты ЦНАП Харькова остаются на связи и консультируют онлайн.

Так, 7 апреля, было принято 112 обращений харьковчан, некоторые из которых состояли из нескольких вопросов, сообщили в пресс-службе горсовета, передает РЕДПОСТ.

В среднем же Центр предоставления административных услуг города Харькова еженедельно предоставляет более 300 онлайн-консультаций.

Для получения консультации специалистов можно воспользоваться следующими ресурсами:
Facebook;
Telegram;
электронная почта .

«Нам очень важно, чтобы вы нашли ответы на вопросы и как можно скорее их решили! Мы всегда рядом и рады помочь!» – отметили в Центре предоставления административных услуг города Харькова.

Напомним, консультации в сфере регистрации и предоставления паспортных услуг предоставляются онлайн специалистами соответствующих департаментов.

Тэги:  цнап, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
06.04 Общество Как в Харькове получить услуги ЦПАУ онлайн 05.04 Общество В Харькове можно онлайн проконсультироваться о предоставлении паспортных услуг 26.03 Власть Депутаты горсовета ознакомились с работой Регионального центра услуг
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2022 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 