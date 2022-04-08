08.04.2022 13:32 Рита Парфенова

Водоснабжение во всех районах Харькова восстанавливают коммунальщики

Адреса проводимых работ не указываются специально, чтобы обезопасить работу ремонтных бригад.

Об этом ообщили КП "Харьковводоканал", передает РЕДПОСТ. За сутки 7 апреля отремонтировано 7 протеканий после повреждений смотровых колодцев и 6 порывов на трубопроводах.

Сегодня, 8 апреля, на восстановительных работах задействовано 25 аварийных бригад Комплекса «Харьковводоснабжение», сообщил заместитель директора по эксплуатации сетей Дмитрий Крижановский.

«Мы стараемся реагировать на все заявки и своевременно восстанавливать поврежденные водоводы. Но из-за большого количества повреждений наружных сетей некоторые дома пока остаются без водоснабжения. Чтобы подача воды осуществлялась харьковчанам бесперебойно, сегодня наши ремонтники снова работают во всех районах города. Бригады обеспечены необходимыми материалами, оборудованием и спецтехникой», - отметил Дмитрий Крижановский.

Он подчеркнул, на время военных действий мы не указываем адреса и улицы, где ведутся восстановительные ремонты, чтобы лишний раз обезопасить объекты предприятия от обстрелов.