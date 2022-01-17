17.01.2022 20:59 Дмитрий Колоней

Коронавирус: могут разрешить вакцинацию малышей до 5 лет

Упрощена вакцинация детей в Украине.

Как сообщает РЕДПОСТ ссылаясь на Министерство здравоохранения, чтобы вакцинировать ребенка, достаточно записаться в любой пункт или центр прививок, которые можно найти на vaccination.covid19.gov.ua/list или по телефону 0 800 60 20 19. Упрощен процесс вакцинации - теперь для вакцинирования детей необязательно иметь декларацию с педиатром или семейным врачом.

Для разных возрастных категрий система разрешений на вакцинацию отличается:

для детей 12-13 лет – с согласия родителей; для детей 14-17 лет – ребенок сам принимает решение о вакцинации. Он может самостоятельно прийти в любой прививочный пункт против COVID-19 или центр вакцинации.

Что касается вакцинации детей до 5 лет, главный санврач Украины Игорь Кузин отметил, что Европа не дает рекомендаций по прививкам ковид детям от 5 лет. Но в Украине этот вопрос будет рассмотрен примерно в апреле. Вполне возможно, что вакцинацию маленьких детей все же разрешат.

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