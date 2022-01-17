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17.01.2022  20:19   Дмитрий Колоней

Ограбление автозаправки под Харьковом: идет розыск очевидцев налета

Устанавливаются свидетели нападения на АЗС под Харьковом.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Нацполицию, 16 января 2022 года между 19:00 и 19:40 в селе Куриловка Купянского района напали на автозаправочную станцию. Приметы злоумышленника: худощавый мужчина в одежде черного цвета, имевший при себе белый полиэтиленовый пакет.
 
Полиция обращается ко всем водителям транспортных средств, оборудованных видеорегистраторами с просьбой. Если вы зафиксировали кадры приближения или бегства злоумышленника с места преступления по адресу: Купянский район, село Куриловка, улица Беляева, дом. 40 на АЗС «Лига», просим сообщить по телефону: 050-910-52-00 (заместитель начальника отдела криминальной полиции Купянского районного отдела полиции капитан полиции Виталий Борисенко).
 
Источник:   ГУ Нацполиции
 Тэги:  ограбление азс, розыск очевидцев, харьков, куриловка, налет, купянск
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