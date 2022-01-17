17.01.2022 19:39 Дмитрий Колоней

Смерть с лопатой в руках: как не умереть, убирая снег - совет специалиста

Уборка снега может привести к сердечному приступу.

Как сообщает РЕДПОСТ , доктор Сэм Каззиха, возглавляющий сердечно-сосудистое отделение больницы Генри Форда Макомба в Детройте, обращает внимание на опасность для здоровья уборки снега лопатой на холоде. Если слишком долго этим заниматься, может воникнуть спазм и сужение артерий, сердечный приступ.

Медик отметил, что во время снежного сезона бывают жертвы сердечных приступов во время уборки снега в холод. Большинство из них — люди среднего возраста, которые игнорировали уже существующие риски сердечного приступа.

Более всего эта опасность велика у тех, у кого ранее были сердечные приступы, а также страдающие от любого типа сердечно-сосудистых заболеваний, высокого кровяного давления, диабета или высокого уровня холестерина.

Врач отметил, что люди абсолютно недооценивают, сколь утомительной может быть уборка снега лопатой.

Люди старше 65 лет считают, что просто сбрасывают немного снега со своего порога. Но они не понимают, что это может быть гораздо большим стрессом, чем они думают, особенно если идет мокрый сильный снег.

Белее молодые (50 лет) могут быть слишком уверены в себе, думая, что они в хорошей форме, но, имея сердечные заболевания и другие риски, также склонны переусердствовать.

Есть еще один момент, который может сыграть роковую роль во время уборки снега, если люди перед работой много едят или пьют алкоголь.

По словам Каззихи, некоторым людям из группы высокого риска следует вообще избегать работы лопатой. Сюда входят те, кто перенес сердечный приступ, операцию коронарного шунтирования или коронарные стенты; и те с личной или семейной историей болезни сердца .

Типичные симптомы сердечного приступа включают стеснение или давление в груди; чувство несварения; дискомфорт в шее или челюсти; легкомысленность; одышка; покалывание, боль или дискомфорт в руках; холодный пот; или чувство тошноты. Исследователи обнаружили , что женщины так же подвержены сердечному приступу , как и мужчины, но женщины чаще, чем мужчины, умирают от него.

Каззиха предложил несколько советов по безопасному копанию лопатой:

Одевайтесь тепло и многослойно. Обязательно наденьте шапку, перчатки и зимние сапоги. Прикрывайте рот и нос, чтобы ограничить вдыхание холодного воздуха . Не перелопачивайте сразу большие площади. Очищайте небольшие участки по одному и делайте регулярные перерывы. Толкайте снег быстрыми короткими движениями, а не поднимайте его. Если снег глубокий, убирайте его слоями, чтобы избежать усталости. Не ешьте плотно и не употребляйте алкоголь перед работой. Лучшим вариантом может быть поручить работу снегоуборочной службе или соседскому мальчишке.

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