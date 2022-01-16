16.01.2022 13:00 Виталий Хиневич

В Харькове из-за пожара пострадал мужчина

В Немышлянском районе произошло возгорание частного домовладения.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.

Сообщается, что 15 января около 22:03 спасателям поступила информация о возгорании жилого дома по улице Осипенко.

К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 1 квадратного метра, горели домашние вещи в доме. Из горящего дома спасен 42-летний мужчина, которого госпитализировали с отравлением угарным газом, а также с ожогами лица второй степени.

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На ликвидацию пожара понадобилось около двадцати минут, возможной причиной источника открытого огня, могло стать попадание малокалорийного источника зажигания.

Напомним, в селе Липцы Харьковского района произошло возгорание продуктового магазина.