16.01.2022 13:00 Виталий Хиневич
В Харькове из-за пожара пострадал мужчина
В Немышлянском районе произошло возгорание частного домовладения.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу ГСЧС в Харьковской области.
Сообщается, что 15 января около 22:03 спасателям поступила информация о возгорании жилого дома по улице Осипенко.
К моменту прибытия пожарных на место происшествия огонь распространился на площади 1 квадратного метра, горели домашние вещи в доме. Из горящего дома спасен 42-летний мужчина, которого госпитализировали с отравлением угарным газом, а также с ожогами лица второй степени.
На ликвидацию пожара понадобилось около двадцати минут, возможной причиной источника открытого огня, могло стать попадание малокалорийного источника зажигания.
Напомним, в селе Липцы Харьковского района произошло возгорание
продуктового магазина.
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