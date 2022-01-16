16.01.2022 12:10 Виталий Хиневич

Ретроградный Меркурий: чего не стоит делать знакам Зодиака

Первый этап ретроградности планет продлится с 14 января по 3 февраля 2022 года.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Сегодня».

Сообщается, что в 2022 году планета будет находиться четыре раза в ретроградном вращении.

Таким образом, наиболее неблагоприятные дни будут следующими:

с 14 января по 3 февраля;

с 10 мая по 3 июня;

с 9 сентября по 2 октября;

с 29 декабря по 18 января.

Астрологи дали совет, как вести себя представителям разных знаков Зодиака в эти дни.

Овен

Представители данного знака Зодиака будут проявлять бунтовской характер и вечно доказывать свою правоту. Более того, их будет постоянно тянуть на разрыв отношений любого формата. Вся агрессия может обернуться против Овна. Астрологи рекомендуют больше расслабляться и уделять внимание своему хобби.

Телец

Астрологи рекомендуют уйти в сторону от сплетен и интриг и заниматься любимым делом.

Близнецы

Близнецов будет постоянно тянуть на совершение покупок. Однако астрологи рекомендуют потратить деньги на спортзал, так как это поможет побороть депрессию.

Рак

Ретроградный Меркурий может повлиять на материальное положение данного знака Зодиака. Астрологи рекомендуют быть спокойными и прислушиваться к советам близких людей.

Лев

Львам стоит немного убавить свое высокомерие и в силу этого данный период может стать для них успешным. Важно успеть сделать необходимые дела и провести переговоры с партнерами.

Дева

Девам следует ожидать возвращения бывшего любимого человека. Однако стоит с осторожностью отнестись к этому явлению, чтобы не навредить себе.

Весы

Весам следует больше улыбаться и находить позитив во всем. Это поможет избежать конфликтов.

Скорпион

Скорпионам следует окружить себя спокойствием. Излишняя суетливость может навредить планам и мечтаниям.

Стрелец

Интуиция позволит избежать конфликтных ситуаций и будет способствовать успеху.

Козерог

Духовные практики помогут пережить неблагоприятное время. На крайний случай можно прочесть философскую книгу.

Водолей

Астрологи рекомендуют пройти плановый медицинский осмотр и уделить внимание своему здоровью в целом.

Рыбы

Размышления могут навредить задуманным планам. Нужно больше обращать внимание на работу, тогда успех будет гарантирован.

Напомним, ранее астрологи рассказали , кому повезет в 2022 году.