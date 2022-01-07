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07.01.2022  12:25   Евгений Клочко

В Харькове во время застолья мужчина забил до смерти знакомого

Убийство произошло в Индустриальном районе Харькова 6 января.

Криминал Харьков: пьяное застолье закончилось убийством

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области.

Тело 54-летнего жителя поселка Кутузовка Харьковского района с гематомами на лице было обнаружено в квартире по улице Мира 6 января.

Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Изюма, ранее неоднократно судимый.

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Было установлено, что в роковой день злоумышленник находился в гостях и употреблял с ним спиртное. Во время застолья между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой житель Изюма нанес несколько ударов в голову знакомого. В результате потерпевший упал на пол и скончался.

Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.

6 января злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Согласно санкции статьи, мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.

Досудебное расследование продолжается.

Ранее мы писали, что 30 ноября 50-летний мужчина задушил своего пьяного сына.

Источник:   ГУНП
 Тэги:  убийство, харьков
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