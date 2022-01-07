В Харькове во время застолья мужчина забил до смерти знакомого

Убийство произошло в Индустриальном районе Харькова 6 января.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ГУНП Украины в Харьковской области.
Тело 54-летнего жителя поселка Кутузовка Харьковского района с гематомами на лице было обнаружено в квартире по улице Мира 6 января.
Правоохранителям удалось оперативно задержать злоумышленника. Им оказался 44-летний житель Изюма, ранее неоднократно судимый.
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Было установлено, что в роковой день злоумышленник находился в гостях и употреблял с ним спиртное. Во время застолья между собутыльниками возникла ссора, в ходе которой житель Изюма нанес несколько ударов в голову знакомого. В результате потерпевший упал на пол и скончался.
Злоумышленник был задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины.
6 января злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Согласно санкции статьи, мужчине грозит от 7 до 15 лет лишения свободы.
Досудебное расследование продолжается.
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