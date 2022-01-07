07.01.2022 11:28 Евгений Клочко

3 знака Зодиака, кому повезет 8 и 9 января

Предстоящие выходные дни – 8 и 9 января – очень взаимосвязаны. Все сделанное в субботу непременно отразится на событиях воскресенья.



Фото из открытых источников

Поэтому крайне важно, совершая те или иные поступки, соблюдать осторожность. Потому что отсутствие предусмотрительности в первый день может негативно сказаться не только на том, что произойдет в воскресенье, но и на событиях в дальнейшие дни.

Так кому повезет в предстоящие выходные – 8 и 9 января?

Суббота, 8 января, - день, когда в энергии, наполняющей организм, будет в переизбытке. Моральных и физических сил окажется столько, что покажется, будто море по колено, а любая задача окажется по плечу. Однако не стоит переоценивать свои способности. Вы можете надорваться, взяв на себя чрезмерную нагрузку. Необходимо также взвешивать каждое свое слово, так как неосторожность может очень дорого стоить.

В воскресенье, 9 января, тем, кто позволит себе больше, чем дозволяется правилами этикета, доведется выяснять отношения с теми, кого они задели. В любом случае желательно поступать по справедливости. Если вы чувствуете свою вину, лучше извинитесь и помиритесь, иначе ссора может затянуться надолго.

Лев (23.07 – 21.08)

У Львов, умудрившихся поссориться со второй половинкой, появятся прекрасны шансы исправить эту свою оплошность, особенно если в раздоре были виноваты именно они, а это так и есть – как говорится, к гадалке не ходи. Звезды советуют им применить хитрость: затеяв с близким человеком серьезный разговор – возможно, даже спор – нужно ему поддаться и позволить стать победителем. Конечно, вышесказанное – не самая легкая задача для высокомерных представителей знака, зато о конфликте можно будет забыть.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Скорпионам звезды настоятельно рекомендуют отправляться в путешествие, о котором они давно мечтают. Главное, чтобы сделать это им позволила эпидемическая обстановка, в остальном все сложится наилучшим образом: путь туда и обратно пройдет без задержек и заморочек, номер в гостинице окажется дальше лучше, чем на фотографии на сайте, а впечатлений от отдыха – как и фотографий, на котором он запечатлен, хватит на год вперед – не стоит медлить с исполнением своего желания.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Стрельцам – особенно тем, кто давно мечтал официально оформить отношения с близким человеком, можно – и нужно – отправляться в загс. Правда, сделать это можно будет только в субботу, зато в воскресенье удастся отпраздновать это – во всех отношениях замечательное – событие. Нынешние выходные – самое благоприятное время для заключения брака, к семейной жизни, которая начнется в это время, окажется применимой сказочная формула, которая звучит так: "Они жили долго и счастливо".

Напомним, астрологи назвали 5 знаков Зодиака , у которых в Новом году сбудутся желания.