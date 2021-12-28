28.12.2021 18:26 Анжелика Демидова
Повестка в суд: в Дія появилась новая функция
Чтобы украинцы не пропустили ничего важного в приложение "Дія" установят новую функцию, передаёт корреспондент портала РЕДПОСТ с ссылкой на сообщение министра цифровой трансформации Михаила Федорова на своём Телеграмм канале.
Фото из открытых источников
Министр уведомляет украинцев о запуске бета-теста уведомлений о судебных заседаниях, которые касаются непосредственно того или иного человека.
"Теперь уже не будет случаев, когда суд отправляет вам судебное сообщение обычной почтой, а вы об этом впервые слышите. Благодаря уведомлениям в Дії вы будете проинформированы вовремя.
Ведь у многих были ситуации, когда вы не знали, что слушается дело в суде, где вы являетесь участником. Теперь все изменится. Вы заранее получите уведомление о том, какой судебный спор и кем вы выступаете в суде, – истцом или ответчиком", - пишет Михаил Фёдоров.
Заверяет, что обновлять приложение не нужно. Нужно всего лишь включить в настройках опцию" Разрешить уведомления". Таким образом в" Діє" появится ещё больше возможностей.
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