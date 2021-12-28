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28.12.2021  17:39   Дмитрий Колоней

В Харькове с утра в среду 27-й троллейбус пойдет другим маршрутом

Изменения маршрута в Харькове связаны с перекрытием улиц на Холодной горе.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, с утра 29 декабря 2021 года запретят проезд троллейбусов по двум улицам - Холодногорской и Дудинской - на участке между разворотным кругом «Улица Новый Быт» и проспектом Любови Малой. Ограничения будут действовать с 9:30 до 14:00 29 декабря. Запрет, по информации Департамента инфраструктуры, связан с кронированием деревьев на улице Дудинской, на участке между Григорьевским шоссе и улицей Полтавский Шлях.
 
 
Троллейбус №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Новобаварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой/ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что до 11 февраля 2022 года ограничено движение на площади Свободы в Харькове  в связи с новогодними праздниками.

 

 

Источник:   Горсовет
 Тэги:  движение, маршрут, харьков, запрет, троллейбус 27
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