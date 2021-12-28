28.12.2021 17:39 Дмитрий Колоней
В Харькове с утра в среду 27-й троллейбус пойдет другим маршрутом
Изменения маршрута в Харькове связаны с перекрытием улиц на Холодной горе.
Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ
, ссылаясь на горсовет, с утра 29 декабря 2021 года запретят проезд троллейбусов по двум улицам - Холодногорской и Дудинской - на участке между разворотным кругом «Улица Новый Быт» и проспектом Любови Малой. Ограничения будут действовать с 9:30 до 14:00 29 декабря. Запрет, по информации Департамента инфраструктуры, связан с кронированием деревьев на улице Дудинской, на участке между Григорьевским шоссе и улицей Полтавский Шлях.
Троллейбус №27 будет курсировать следующим образом: разворотный круг «Пр. Дзюбы» – пр. Новобаварский – ул. Китаенко – пр. Любови Малой/ул. Плановая – ул. Семинарская – ул. Большая Гончаровская – ул. Конева – ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская – спуск Соборный – ул. Университетская – пер. Спартаковский – пл. Конституции.
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