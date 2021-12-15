15.12.2021 20:59 Дмитрий Колоней

В Харькове на два дня 27-й троллейбус изменит маршрут

В четверг и пятницу с утра будут перекрыты две улицы в Харькове.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на горсовет, движение троллейбусов по улицам Холодногорской и Дудинской, будет щапрещено на участке иежду разворотным кругом «улица Новый Быт» и проспектом Любови Малой. Ограничение будет действовать с 9:30 до 14:00 16 и 17 декабря.

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По информации Департамента инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.

На этот период движение троллейбуса №27 будет ходить так: пр. Дзюбы - пр. Новобаварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.

Напомним, ранее мы писали о том, что до 11 февраля 2022 года ограничено движение на площади Свободы в Харькове будут действовать до 11 февраля 2022 года в связи с новогодними праздниками.