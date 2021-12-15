    
Главная Новости Харькова Дороги и транспорт В Харькове на два дня 27-й троллейбус изменит маршрут
15.12.2021  20:59   Дмитрий Колоней

В Харькове на два дня 27-й троллейбус изменит маршрут

В четверг и пятницу с утра будут перекрыты две улицы в Харькове.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на горсовет, движение троллейбусов по улицам Холодногорской и Дудинской, будет щапрещено на участке иежду разворотным кругом «улица Новый Быт» и проспектом Любови Малой. Ограничение будет действовать с 9:30 до 14:00 16 и 17 декабря.
 
 
По информации Департамента инфраструктуры, это связано с кронированием деревьев.
 
На этот период движение троллейбуса №27 будет ходить так: пр. Дзюбы - пр. Новобаварский - ул. Китаенко - пр. Любови Малой/ул. Плановая - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Благовещенская/ул. Коцарская - пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский - пл. Конституции.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что до 11 февраля 2022 года ограничено движение на площади Свободы в Харькове  будут действовать до 11 февраля 2022 года в связи с новогодними праздниками.

 

Тэги:  движение, запрет, харьков, дудинской, холодногорская, маршрут, троллейбус
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.12 Дороги и транспорт С утра в среду перекроют Пушкинскую улицу в Харькове 10.12 Дороги и транспорт Со вторника перекроют Искринский переулок в Харькове 09.12 Дороги и транспорт В Харькове 9 декабря изменится маршрут движения троллейбусов №3
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 