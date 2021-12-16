    
Главная В этот день Погода Прогноз погоды в Харькове на четверг, 16 декабря
16.12.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 16 декабря

Ясное утро сменит облачный день и пасмурный вечер. Четверг, возможно, завершится дождем со снегом.

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 16 декабря 2021 года

Атмосферный фронт циклона Matteo, который столкнется с антициклоном Yascha, принесет Харькову дождь – небольшие осадки ожидаются во второй половине дня. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 16 декабря:

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +1...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 76%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западнsй, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. В четверг, 16 декабря 2021 года, будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не станут причиной возникновения магнитных бурь.

Народные приметы. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.

Если в эту ночь луна меняется, то днем будет тепло.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.12 Погода Прогноз погоды в Харькове на среду, 15 декабря 14.12 Культура и Туризм Температурный рекорд в Арктике: как это повлияет на изменение климата на планете 14.12 Общество Синоптики просят харьковчан быть аккуратнее на дорогах
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 