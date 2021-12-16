Прогноз погоды в Харькове на четверг, 16 декабря

Ясное утро сменит облачный день и пасмурный вечер. Четверг, возможно, завершится дождем со снегом.
Атмосферный фронт циклона Matteo, который столкнется с антициклоном Yascha, принесет Харькову дождь – небольшие осадки ожидаются во второй половине дня. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Днем пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +1...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Вечером пасмурно, вероятность осадков 76%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западнsй, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 5%. В четверг, 16 декабря 2021 года, будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не станут причиной возникновения магнитных бурь.
Народные приметы. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.
Если в эту ночь луна меняется, то днем будет тепло.
Любые попытки надавить на кого-то могут вызвать решительный отпор. Старайтесь вызвать симпатию у оппонента, это склонит его на вашу сторону.
Ясное утро сменит облачный день и пасмурный вечер. Четверг, возможно, завершится дождем со снегом.
По народному календарю 16 декабря – день Ивана (Иоанна) Молчальника.
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