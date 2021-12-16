16.12.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на четверг, 16 декабря

Ясное утро сменит облачный день и пасмурный вечер. Четверг, возможно, завершится дождем со снегом.





Атмосферный фронт циклона Matteo, который столкнется с антициклоном Yascha, принесет Харькову дождь – небольшие осадки ожидаются во второй половине дня. На дорогах местами гололедица. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 16 декабря:

Утром ясно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха -1°...+1°C (ощущается как -4°C). Ветер северо-западный, 1 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 5%. Температура воздуха +1...+3°C (ощущается как -2°C). Ветер западный, 2 м/с. Влажность воздуха 78%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 76%. Температура воздуха +1°...-1°C (ощущается как -5°C). Ветер юго-западнsй, 4 м/с. Влажность воздуха 91%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В четверг, 16 декабря 2021 года, будут происходить лишь незначительные геомагнитные колебания. И они не станут причиной возникновения магнитных бурь.



Народные приметы. Если в этот день ветер дул с севера, то считалось, что быть большим морозам.



Если в эту ночь луна меняется, то днем будет тепло.