16.12.2021 07:00

Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Любые попытки надавить на кого-то могут вызвать решительный отпор. Старайтесь вызвать симпатию у оппонента, это склонит его на вашу сторону.

Овен (21 марта – 20 апреля)

Звезды обещают, что дела у Овна уверенно пойдут в гору! В первую очередь это касается таких сфер, как бизнес, деньги, работа, учеба, а также больших домашних проектов, вроде ремонта или покупки дачи – во всех этих областях его ждет успех. Кроме того, день буквально создан для того, чтобы Овен заводил полезные знакомства. Вполне возможно, что сегодняшние контакты в будущем поднимут его по карьерной лестнице или позволят увеличить капитал.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец способен на многое! Звезды дадут ему ясно почувствовать, что его счастье – в его собственных руках! «Хочешь быть счастливым и успешным? Будь им!» – эта формула должна стать для него путеводной звездой. День наделяет Тельца такими качествами, как сила воли, организованность и целеустремленность. Он способен держать ситуацию под контролем, уверенно продвигаясь вперед. Так что если у Тельца есть амбициозный, нацеленный в будущее план, – самое время начать действовать!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

День Близнецов будет наполнен флюидами творчества! Даже если они далеки от богемных кругов, в любом деле, даже самом прозаическом, им будет сопутствовать творческая искра. Учеба и научный труд, изобретательство, реклама, маркетинг – практически в любой области Близнецы способны проявить себя, привнеся свежую струю креатива. Звезды советуют им поэкспериментировать со всем, с чем только можно. В том числе и со своим имиджем.

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак будет настроен мечтательно – даже если обстоятельства срочно потребуют спуститься с небес на землю, сделать это ему будет нелегко. День наделяет его яркими фантазиями, которые с успехом будут затмевать для Рака реальность или как минимум на равных спорить с ней. В той или иной степени это касается всех Раков, но особенно – тех, кто влюблен или находится в поисках любимого человека. Ночью Рак способен видеть фантастические сны, а днем – грезить наяву, предпочитая яркие мечты серой будничной реальности.

Лев (24 июля – 23 августа)

В жизнь Льва может войти что-то новое и интересное. Это может оказаться новый этап, новые люди, новые увлечения, новые чувства, новые места. Звезды советуют Льву не противиться происходящему и не отказываться от поступающих предложений под надуманными предлогами, вроде: «Я на улицах не знакомлюсь» или: «Вечером лучше дома посижу». Преодолев свою инертность, Лев не пожалеет: что может быть лучше разнообразия и новых перспектив?

Дева (24 августа – 23 сентября)

Деве будет нелегко сосредоточиться на повседневных делах – ведь вокруг столько всего интересного! Из-за своего безответственного настроя, в любой работе, которая потребует от Девы внимательности и терпения, она способна делать ошибку за ошибкой. Если же на Деву станет кто-то давить, требуя от нее выполнения обязательств, Дева и вовсе способна взбунтоваться, бросив все дела! Вот почему звезды советуют Деве заниматься лишь тем, что ей самой интересно, – другие проекты у нее все равно обречены на провал.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы будут уверены в своих действиях и склонны до последнего стоять на своем. Благодаря такому боевому настрою, они способны многого добиться, однако звезды советуют им обратить внимание на отношения с окружающими: они далеки от идеала. Чтобы деловитые Весы случайно кого-то не обидели и не задели (а такое вполне вероятно), им стоит действовать по формуле: «Прежде чем сказать что-либо другим, скажи это себе». Это поможет избежать конфликтов.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

В сердце Скорпиона будет гореть творческий огонь, отражаясь на всем, что он делает. Звезды наделяют его вдохновением и творческой жилкой, причем эти качества Скорпион способен применить даже в самых рутинных и скучных делах. Что же говорить о представителях творческих профессий, чей потенциал не знает границ! Все, с чем Скорпион будет соприкасаться, он способен окрашивать в яркие цвета. Единственное, звезды советуют Скорпиону держать свои могучие эмоции под контролем, иначе внутренний огонь способен превратиться в пожар, выплескиваясь в ссоры с окружающими.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец рискует с головой утонуть в рутине! Прямо на пустом месте могут то и дело возникать вопросы, требующие решения, и если Стрелец не вырвется из замкнутого круга, то посвятит текучке весь день. Звезды предупреждают Стрельца о том, что такой образ действий ему не выгоден. Пытаться сделать все сразу – значит не сделать ничего. Слепо идя на поводу у бытовых мелочей, Стрелец только впустую потратит время и силы.

Козерог (22 декабря – 20 января)

День для Козерога обещает быть очень удачным: он будет без труда находить общий язык с окружающими, и ему стоит воспользоваться этим в своих интересах! Возможно, Козерог давно хотел поговорить с кем-то по душам или предложить какую-то идею – если так, то лучшего момента для того, чтобы это сделать, не найти. Это справедливо и в отношении тех Козерогов, которые не могли решиться открыть свои чувства любимому человеку. Нужные слова, сказанные в нужное время, способны изменить его жизнь.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолея ожидает день, когда ему следует быть осторожным во всем, за что бы он ни взялся: не исключены накладки в делах. Даже в самых простых, как «дважды два», вопросах, могут образоваться неожиданные пробуксовки, а ответом у Водолея может оказаться и «семь», и даже «корень из десяти». Другими словами, Водолей может с легкостью заблудиться в трех соснах, а потому самым правильным решением будет вообще отстраниться от решения важных задач. Или хотя бы доверить кому-нибудь контроль за их выполнением.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Энергия у Рыб будет бить не то что ключом – фонтаном! Благодаря этому они имеют шанс переделать массу разных дел. Единственная черта, которая может сильно им помешать, – это нетерпение и излишняя торопливость. Именно из-за них Рыбы могут большую часть из того, за что взялись, бросить на полпути, а остальную часть – доделать кое-как. Чтобы впоследствии им не пришлось исправлять недоделки, звезды советуют Рыбам браться лишь за то, что действительно важно. А остальное с чистой совестью оставить на потом.