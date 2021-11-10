    
Главная Новости Харькова ЖКХ Харьковские тепловые сети заменяют трубопровод на Салтовке (фото)
10.11.2021  18:34   Дмитрий Колоней

Харьковские тепловые сети заменяют трубопровод на Салтовке (фото)

В Харькове идет замена 100 метров дефектного трубопровода диаметром 800 мм.


РЕДПОСТ
Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ, на улице Леся Сердюка, 36 Киевский филиал КП «ХТС» меняет металлические трубы на предизолированные в пенополиуретановой оболочке (ППУ). Работы ведутся без отключения потребителей от центрального отопления и горячей воды. 
 
Этот трубопровод соединяет децентрализованные котельные северной Салтовки с централизованной системой теплоснабжения. Он позволяет в летний период обеспечивать подачу горячей воды в микрорайоны Северная - 2, 3, 4, 5, а в зимний период осуществлять подпитку теплоносителя на котельные. При возникновении аварийных ситуаций на любой из котельных, этот трубопровод дает возможность провести ремонтные работы без отключения потребителей от горячей воды и отопления.
 
На Северной Салтовке по улице Леся Сердюка ведутся плановые ремонтные работы тепломагистрали. Здесь меняются 100 метров старых металлических труб на новые предизолированные в пенополиуретановой оболочке (ППУ).  Работники КП «Харьковские тепловые сети» отмечают, что перекладка труб осуществляется без отключения тепла в ближайших домах.  
 
«Скажу сразу, потребители не отключены ни от центрального отопления, ни от горячей воды. Они обеспечиваются децентрализованными котельными в Северной Салтовке. В летний период мы действительно ремонтировали участки, которые нельзя ремонтировать в зимний период. Температура наружного воздуха позволяет менять трубы, потозму в этот момент мы дошли до этого участка»,- Рагуф Мадедов, начальник управления ремонтов  КП «ХТС».
 
Поэтому пусть харьковчан не пугают ремонтные работы в период отопительного сезона. Современные технологии и специфика  котельных в некоторых районах города позволяет это делать. График ремонтних работ составляется с учетом участков, которые можно отключить от тепла зимой или нет. Такие проблемные трубы ремонтируют в летний период в первую очередь.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что в вопросе энергоэффективности мэрам украинских городов и главам ОТГ посоветовали взять пример с Харькова. Украинская энергетическая ассоциация провела круглый стол, на котором оценила перспективы и риски отопительного сезона 2021/22 гг.
 

 

Фотогалерея

Отопительный сезон Харьков: ХТС заменяют трубопровод на Леся Сердюка, 36 Отопительный сезон Харьков: ХТС заменяют трубопровод на Леся Сердюка, 36 Отопительный сезон Харьков: ХТС заменяют трубопровод на Леся Сердюка, 36 Отопительный сезон Харьков: ХТС заменяют трубопровод на Леся Сердюка, 36 Отопительный сезон Харьков: ХТС заменяют трубопровод на Леся Сердюка, 36 Отопительный сезон Харьков: ХТС заменяют трубопровод на Леся Сердюка, 36 Отопительный сезон Харьков: ХТС заменяют трубопровод на Леся Сердюка, 36 Отопительный сезон Харьков: ХТС заменяют трубопровод на Леся Сердюка, 36 Отопительный сезон Харьков: ХТС заменяют трубопровод на Леся Сердюка, 36
Тэги:  ремонт, отопительный сезон, харьков, трубопроод, отопление, горячая вода, водоснабжение
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
09.11 ЖКХ Харьковские коммунальщики завершают запланированные ремонты подъездов 05.11 ЖКХ Харьков обновляет внутриквартальные сети холодного водоснабжения (фото)   02.11 Дороги и транспорт Ремонт теплосети не даст проехать по Баррикадной улице Харькова
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 