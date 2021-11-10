10.11.2021 18:34 Дмитрий Колоней

Харьковские тепловые сети заменяют трубопровод на Салтовке (фото)

В Харькове идет замена 100 метров дефектного трубопровода диаметром 800 мм.



РЕДПОСТ

Как сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ , на улице Леся Сердюка, 36 Киевский филиал КП «ХТС» меняет металлические трубы на предизолированные в пенополиуретановой оболочке (ППУ). Работы ведутся без отключения потребителей от центрального отопления и горячей воды.

Этот трубопровод соединяет децентрализованные котельные северной Салтовки с централизованной системой теплоснабжения. Он позволяет в летний период обеспечивать подачу горячей воды в микрорайоны Северная - 2, 3, 4, 5, а в зимний период осуществлять подпитку теплоносителя на котельные. При возникновении аварийных ситуаций на любой из котельных, этот трубопровод дает возможность провести ремонтные работы без отключения потребителей от горячей воды и отопления.

На Северной Салтовке по улице Леся Сердюка ведутся плановые ремонтные работы тепломагистрали. Здесь меняются 100 метров старых металлических труб на новые предизолированные в пенополиуретановой оболочке (ППУ). Работники КП «Харьковские тепловые сети» отмечают, что перекладка труб осуществляется без отключения тепла в ближайших домах.

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«Скажу сразу, потребители не отключены ни от центрального отопления, ни от горячей воды. Они обеспечиваются децентрализованными котельными в Северной Салтовке. В летний период мы действительно ремонтировали участки, которые нельзя ремонтировать в зимний период. Температура наружного воздуха позволяет менять трубы, потозму в этот момент мы дошли до этого участка»,- Рагуф Мадедов, начальник управления ремонтов КП «ХТС».

Поэтому пусть харьковчан не пугают ремонтные работы в период отопительного сезона. Современные технологии и специфика котельных в некоторых районах города позволяет это делать. График ремонтних работ составляется с учетом участков, которые можно отключить от тепла зимой или нет. Такие проблемные трубы ремонтируют в летний период в первую очередь.

Напомним, ранее мы писали о том, что в вопросе энергоэффективности мэрам украинских городов и главам ОТГ посоветовали взять пример с Харькова. Украинская энергетическая ассоциация провела круглый стол, на котором оценила перспективы и риски отопительного сезона 2021/22 гг.

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