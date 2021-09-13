13.09.2021 17:59 Дмитрий Колоней

Помогите найти: по дороге в Харьков пропал мужчина (фото)

Десять дней разыскивается направлявшийся на работу в Харьков Дмитрий Машков.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, 3 сентября 2021 года из своего дома в Доброполье Богодуховского района выехал на работу в Харьков Дмитрий Машков - сухощавый зеленоглазый мужчина с короткими светло-русыми волосами и ростом примерно 175 см. Он был в черной ветровке с найдписью Adidas, черных спортивных штанах, синих найковских кроссовках, а в руках нес пакет с продуктами.

С этого момента мужчина пропал. Просьба всем, кто располагает информацией позвонить по телефону 068-777-0-112 или 102.

Напомним, ранее мы писали о подростке в третий раз за два года сбегающем из дома Максиме Неумывакине. Потора месяца в розыске находится пропавший под Харьковом 36-летний Роман Славинский. Тем временем был найден разыскивавшийся неделю 19-летний Родион Макаренко из Эсхара.