Помогите найти: по дороге в Харьков пропал мужчина (фото)

Десять дней разыскивается направлявшийся на работу в Харьков Дмитрий Машков.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, 3 сентября 2021 года из своего дома в Доброполье Богодуховского района выехал на работу в Харьков Дмитрий Машков - сухощавый зеленоглазый мужчина с короткими светло-русыми волосами и ростом примерно 175 см. Он был в черной ветровке с найдписью Adidas, черных спортивных штанах, синих найковских кроссовках, а в руках нес пакет с продуктами.
С этого момента мужчина пропал. Просьба всем, кто располагает информацией позвонить по телефону 068-777-0-112 или 102.
Напомним, ранее мы писали о подростке в третий раз за два года сбегающем из дома Максиме Неумывакине. Потора месяца в розыске находится пропавший под Харьковом 36-летний Роман Славинский. Тем временем был найден разыскивавшийся неделю 19-летний Родион Макаренко из Эсхара.
Комментариев: 0
Если вы считаете, что начальство на работе недооценивает вас, не стесняйтесь прямо заявить ему об этом – главное, чтобы ваши требования были конкретными, ясными и обоснованными.
С утра и до самого вечера небо в Харькове будет скрыто за облаками. Без осадков.
Сегодня айтишники отмечают неофициальный праздник программистов и компьютерщиков, отмечаемый на 256-й день года.
влажность:
давление:
ветер: