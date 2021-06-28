Аварийное отключение воды в Харькове 28 июня. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Киевский район:
ул. Героев Труда, 14, 20-а,б ( эт. №9-12), ул. Академика Павлова, 319-а, ул. Шишковская, 5 (п. №1, стояк), ул. Героев Труда, 20/321 (п. №6, стояк) до 20:00 28 июня;
Московский район:
пр. Тракторостроителей, 71-г (п. №2, стояк) до 20:00 28 июня;
Новобаварский район:
ул. Полтавский Шлях, 175 (п. №9, стояк) до 20:00 29 июня;
Слободской район:
пр. Гагарина, 201 (п. №2, стояк) до 20:00 28 июня;
Холодногорский район:
июняул. Чеботарская, 34 (п. №1, спаренный стояк) до 20:00 28 июня;
Шевченковский район:
ул. 23 Августа, 26 (стояк) до 17:00 28.06.21 г.; ул. Деревянко, 1 (стояк), ул. Тобольская, 39 (п. №1, спаренный стояк), ул. Космическая, 23 (стояк), ул. 23 Августа, 24-а (п. №2, стояк) до 20:00 28 июня
Напомним, в переулке 1-й Орский, 19, где произошел аварийный порыв на трубопроводе, КП "Харьковводоканал" проводит работы по замене поврежденного участка водопровода.
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
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