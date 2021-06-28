28.06.2021 10:13

Выгодные кредитные продукты от «Укрсиббанка» в Украине для физических лиц

В условиях коронавирусного кризиса у многих наших соотечественников снизился уровень доходов. Это привело к тому, что средств на крупные покупки, товары различного формата, путешествия, обучение детей и прочие расходы часто не хватает.

Как быть, если подвернулось выгодное приобретение, нужны деньги для решения каких-либо срочных задач? Брать в долг у знакомых и родственников многие не хотят по личным мотивам, в МФО огромные переплаты, что крайне невыгодно.

Единственное верное решение в подобной ситуации – взять кредит в UKRSIBBANK на лучших условиях на рынке. Крупнейшее финансовое учреждение Украины, функционирующее на европейском капитале, предлагает свои услуги для частных клиентов, предоставляя множество вариантов заимствования средств. Рассмотрим варианты кредитования физических лиц в «Укрсиббанке», особенности и преимущества продуктов.

Кредит наличными

Сумма до 300 тысяч в национальной валюте на срок до 5 лет. Ставка от 49,98% до 108,71 % в год. Такие кредиты для физических лиц берут чаще всего для оплаты обучения, туристических поездок, ремонта. Рассмотрение заявки на протяжении получаса. Нет необходимости в поручителях, залоговом имуществе, дополнительных документах.

Займ на товары и в онлайн-магазинах

Оптимальная услуга для тех клиентов, которые ценят свое время, хотят уже сейчас пользоваться товарами, а не копить на них длительное время. Фиксированная ставка в размере 30% годовых устанавливается на весь срок действия кредита. Возможность оформления до 150 тыс. гривен на срок до 3 лет.

Кредитные карты

Один из самых распространенных видов финансовых продуктов от европейского банка. Кредитный лимит на карте составляет от 3 до 200 тысяч в национальной валюте, ставка 55% годовых. Действует льготный период 56 суток, на протяжении которого не начисляются комиссии и проценты на безналичные платежи. Максимальный срок, на который можно взять ссуду по кредитной карте, составляет 24 месяца.

Займ на автомобиль

Возможность взять в долг деньги на покупку транспортного средства, что уже смогли сделать тысячи украинцев, купивших новенькое авто.

Можно получить до 2 млн. гривен на срок до 7 лет.

Ставка от 0,01% в год.

Возможность включения ГБО в сумму займа.

До конца 2021 года в «Укрсиббанке» действует специальная акция, по которой можно взять деньги наличными до 300 тыс. в национальной валюте на приобретение подержанного автомобиля.

Кредит «Плати частями»

Удобная и быстрая оплата товаров в магазинах-партнерах без оформления дополнительных бумаг. Сумма займа до 100 тыс. гривен, комиссия в месяц до 2,1% от стоимости покупки, ставка от 0 до 53,6% в год. Срок оформления кредита – до 2 лет.

Погасить любой из займов можно в мобильном приложении, онлайн-банкинге, отделениях UKRSIBBANK или в банкоматах, имеющих функционал приема наличных. В банке можно реструктурировать кредитную задолженность на выгодных условиях. Это даст возможность заемщику, который попал в сложную ситуацию с деньгами, снизить размер ежемесячного взноса, получить отсрочку к оплате, увеличить срок действия займа на выгодных условиях. «Укрсиббанк» всегда идет навстречу своим клиентам и входит в их положение.