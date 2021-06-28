28.06.2021 10:46

В Харькове отмечают юбилей Конституции Украины (ФОТО)

28 июня на площади Конституции прошло торжественное мероприятие в честь 25-летия Конституции Украины.



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Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ . В нем приняли участие представители областного и местного самоуправления, главы районов Харькова и духовенство. Также состоялся праздничный концерт, прозвучал гимн Украины и присутствующие возложили цветы к монументу.

Охрану мероприятия обеспечивали 50 правоохранителей.

Справка. Конституция Украины была принята Верховной Радой утром 28 июня 1996 года после длительного обсуждения. Всю ночь депутаты работали над проектом Основного Закона, голосуя за каждую статью в отдельности. В результате документ набрал 315 голосов при необходимых 300. Документ определил базовые принципы организации высших органов государства и местного самоуправления, их отношения и компетенцию, а также права, свободы и обязанности человека и гражданина. В ее разработке принимали участие ученые Харьковской юридической академии (ныне - Национальный юридический университет им. Ярослава Мудрого). Международное сообщество назвало первую Конституцию независимой Украины одной из самых демократичных в мире.

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