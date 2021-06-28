28.06.2021 11:58

В Харькове за мобильный телефон жестоко избили парня (ФОТО, ВИДЕО)

Инцидент произошел на улице Пожарского вечером, 27 июня.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на очевидцев в социальных сетях. Соответствующее видео опубликовано в харьковском Телеграмм-канале. По словам свидетелей происшествия, парень украл мобильный телефон у экс-полицейского из Запорожья. Позже пострадавший со своими друзьями, один из которых был в форме ГСЧС, нашли предполагаемого вора и стали требовать вернуть телефон, ориентировочная цена которого 20 000 гривен. Получив отказ мужчины жестоко избили злоумышленника.

Со слов очевидцев, в процессе физической расправы парень все-таки отдал украденный гаджет.

На место прибыли сотрудники полиции и бригада скорой помощи. Все трое нападавших были задержаны.

В соцсетях сообщалось, что парень после избиения впал в кому, однако нам стало известно, что состоянием на утро 28 июня парень находился в сознании.

На момент публикации статьи отдел коммуникации Главного управления Нацполиции в Харьковской области не прокомментировали случившееся.

Ранее РЕДПОСТ писал, что на ХТЗ двое неизвестных напали на женщину , сорвали с нее цепочку и убежали. Злоумышленников задержали при попытке сдать украшение в ломбард.