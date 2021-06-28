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28.06.2021  12:53   

В харьковском аэропорту задержали россиянина, который совершил убийство

В международном пункте аэропорта «Харьков» пограничники обнаружили 32-летнего гражданина РФ, который находился в международном розыске.

В аэропорта "Харьков" задержали гражданина РФ, которого разыскивал Интерпол. Новости Харькова
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Восточного регионального управления государственной пограничной службы Украины. По информации ведомства, время пограничного контроля пассажиров рейса «Харьков - Анталия» на гражданина РФ сработала база данных Интерпола.
 
Пограничники установили, что мужчина с прошлого года разыскиваются за совершение убийства и незаконное приобретение огнестрельного оружия.о задержании было проинформировано украинское бюро Интерпола в г. Киев.
 
Ранее РЕДПОСТ писал, что в пункте пропуска «Гоптовка» пограничники Харьковского пограничного отряда задержали гражданина Молдовы, который с 2015 года находился в международном розыске за хулиганство.
Источник:   Восточное региональное управление ГПСУ
 Тэги:  интерпол, харьков
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