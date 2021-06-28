В харьковском аэропорту задержали россиянина, который совершил убийство

В международном пункте аэропорта «Харьков» пограничники обнаружили 32-летнего гражданина РФ, который находился в международном розыске.
Комментариев: 0
Воспользуйтесь этим днем, чтобы расставить приоритеты и определить желанную цель на ближайшее будущее, а также хотя бы на шаг, но приблизиться к ней.
Выходные будут жаркими, но с внезапными кратковременными дождями.
24 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.
влажность:
давление:
ветер: