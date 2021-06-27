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27.06.2021  18:36   

В Харькове прошли “Вечера памяти”, посвященные Геннадию Кернесу

В день рождения мэра Харькова, сделавшего так много для развития родного города. на нескольких локациях прозвучали его любимые композиции.


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Как сообщает спецкор портала РЕДПОСТ, вечер памяти прошел одновременно на трех зеленых площадках города – это Каскад в саду Шевченко, Парк Горького и Парк Победы. Именно эти объекты стали знаковыми символами благоустройства Харькова за 10 лет работы Геннадия Кернеса на посту мэра. 
 
Его жизнь Игорь Терехов назвал удивительной, а вклад в развитие Харькова – невероятным. “Как же много он успел! Вот это фантастика: суметь за десятилетие полностью преобразить город и стать его живым символом. За десять лет у нас было много не простых ситуаций. Но всегда у Геннадия Адольфовича в приоритете было только одно – сохранить Харьков мирным, стабильным, процветающим”, - сказал Игорь Терехов, выступая перед харьковчанами. 
 
Собравшиеся на вечер памяти посмотрели фильм, снятый ко дню рождения Кернеса, почтили его память минутой молчания и послушали музыкальные композиции, которые любил Геннадий Адольфович. Выступил эстрадно-симфонический оркестр, играл джаз. 
 
Сын Геннадия Кернеса Кирилл также поблагодарил всех тех, кто чтит память, с теплотой и благодарностью вспоминает о его отце: “Он многим показал, как невозможное становится возможным благодаря упорному труду и вере в собственные силы. Поэтому мы тоже будем верить, работать и идти по пути свершений на благо родного города”. 
 
 

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Тэги:  кернес, вечер памяти, харьков
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