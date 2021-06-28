28.06.2021 07:00

День Конституции Украины: события 28 июня

24 года назад года Верховная Рада Украины приняла новую Конституцию Украины – первую конституцию независимого украинского государства.

Для каждого сознательного гражданина День Конституции Украины – это больше чем просто красный день календаря, это событие, с которого, собственно, начинается существование государства, как такового.

Первая Конституция независимого украинского государства была принята Верховной Радой Украины 28 июня 1996 г. Тогда народные депутаты работали над проектом основного закона, оставаясь в сессионном зале всю ночь с 27 на 28 июня - в целом непрерывно 23 часа. Во время голосования "за" высказались 315 парламентариев.



Парламентарии учли замечания тогдашнего Президента Украины Леонида Кучмы, а также поддержали все спорные статьи проекта - о государственных символах Украины, о государственном украинском языке и о праве частной собственности. Принятие конституции закрепило правовые основы независимой Украины, ее суверенитет и территориальную целостность. Это стало важнейшим шагом в обеспечении прав человека и гражданина, содействовало дальнейшему повышению международного авторитета Украины на мировой арене.



Кстати, отметим также, что Украина была последней из бывших советских республик, принявшей новую Конституцию. Зато подарила украинцам еще один летний выходной.

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Ежегодно в последнее воскресенье июня отмечается День молодежи в Украине.



Праздник установлен указом президента в 1994 году по инициативе молодежных объединений и организаций.



Под категорию «молодежь» в Украине приходятся граждане в возрасте от 18 до 35 лет. Однако согласно официальным нормам ВОЗ, молодым считается человек в возрасте до 44 лет.



Также в этот день...



В 1577 году родился Питер Пауль Рубенс, фламандский живописец эпохи барокко.



1569 – заключена Люблинская уния, объединенившая Королевство Польское и Великое княжество Литовское.



1644 – актер бродячей труппы Жан Батист Поклен впервые вышел на сцену под псевдонимом Мольер. Сын королевского обойщика, он получил юридическое образование, но стал актером. Свое новое имя он прославил позже как автор ставших классическими пьес.



1651 – начало битвы под Берестечком между украинскими казаками Богдана Хмельницкого и польской армией короля Яна Казимира.



1712 – родился Жан Жак Руссо, французский философ.



1820 – доказано, что помидоры съедобны. До этого они однозначно считались ядовитыми. Так, в книге «Полное руководство по садоводству», изданной в Дании в 1774 году, сообщалось, что «плоды их крайне вредны, так как сводят с ума тех, кто их поедает». А в 1776 году личный повар Джорджа Вашингтона Джеймс Бестли пытался отравить будущего президента, подав ему на обед жаркое, обильно украшенное свежими помидорами. Вашингтон предрассудками не страдал и с аппетитом съел все, тогда как повар был настолько уверен в успехе своего замысла, что сразу же донес командующему английскими войсками об устранении главнокомандующего колонистов. Вашингтон прожил еще 23 года, а письмо почему-то не попало к адресату и пролежало в тайнике более сорока лет, пока не было обнаружено в том же 1820 году.



1919 – подписан Версальский мирный договор, завершивший Первую мировую войну.



1922 – создание прокуратуры Украины.



1941 – впервые прозвучала песня «Священная война».



1948 – родился Сергей Бодров, писатель, журналист, кинорежиссер («Катала», «Кавказский пленник»).



1949 – родился Александр Панкратов-Черный, режиссер и актер («Мы из джаза», «Зимний вечер в Гаграх», «За прекрасных дам»).



1966 – родился Джон Кьюсак, американский актер («Любимцы Америки», «Интуиция», «2012»)



1967 – родилась Яна Поплавская, актриса, она же Красная Шапочка.



1989 – в Киеве прошел прощальный матч Олега Блохина: сборная СССР встретилась со сборной мира.



1991 – «Ливерпульская Oратория» Пола Маккартни прозвучала в Англиканском Соборе Ливерпуля. Маккартни написал эту 90-минутную работу в соавторстве с американским композитором Карлом Дэвисом, в честь празднования 150-й годовщины Королевской Филармонии Ливерпуля.



1992 – «Сигнальщик» стал первым кораблем в Черном море, который поднял украинский флаг.



1997 – за 30 секунд до конца третьего раунда экс-чемпион мира по боксу Майк Тайсон, обиженный на защищавшего чемпионский титул Эвандера Холифилда за удар головой в лицо, впился в его ухо и откусил кусочек. Бой был остановлен, но после предупреждения Тайсону рефери разрешил продолжить соревнование – и новый кусок уха чемпиона оказался в зубах Тайсона. Поединок был прекращен, а Тайсон дисквалифицирован.



2012 – ООН провозгласила Международный День Счастья, который отмечается ежегодно 20 марта.



Именины отмечают: Григорий, Ефрем, Михаил, Модест, Федор.