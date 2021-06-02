Главная Новости Харькова Криминал и происшествия Избили фермеров: Под Харьковом будут судить полицейских (ФОТО)
02.06.2021  21:03   

Избили фермеров: Под Харьковом будут судить полицейских (ФОТО)

В Харькове обвинение в отношении трех копов направлено в суд.

од Харьковом будут судить полицейских, которые избили фермеров. Новости Харькова
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации начальника ее отдела Александра Цимбалистенко, копы полка особого назначения на служебном автомоьбиле 9 сентября 2020  года патрулировали Сахновщинский район области.
 
В поле вблизи села Дар-Надежда копы обнаружили комбайн и трактор с прицепом и мужчин,  занятых ремонтом.
 
Копы потребовали документы на технику и участок, что было противозаконно.
 
 
Когда мужчины им сообщили о том, что при них документов нет и надо съездить за ними, полицейские без всяких на то оснований начали бить их руками и ногами по туловищу, а затем надели наручники.
 
Теперь копам грозит срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
 
 
 
Источник:   Прокуратура
 Тэги:  избиение, побили фермеров, харьков
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