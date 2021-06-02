02.06.2021 21:03

Избили фермеров: Под Харьковом будут судить полицейских (ФОТО)

В Харькове обвинение в отношении трех копов направлено в суд.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на сайт Прокуратуры, по информации начальника ее отдела Александра Цимбалистенко, копы полка особого назначения на служебном автомоьбиле 9 сентября 2020 года патрулировали Сахновщинский район области.

В поле вблизи села Дар-Надежда копы обнаружили комбайн и трактор с прицепом и мужчин, занятых ремонтом.

Копы потребовали документы на технику и участок, что было противозаконно.

Когда мужчины им сообщили о том, что при них документов нет и надо съездить за ними, полицейские без всяких на то оснований начали бить их руками и ногами по туловищу, а затем надели наручники.

Теперь копам грозит срок от трех до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.