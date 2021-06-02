02.06.2021 16:31

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 3 июня

В Харькове будет сохраняться холодная и дождливая погода под влиянием малоподвижного фронта.

Среднесуточная температура ожидается на 5-8° ниже нормы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, ожидается сильный дождь. Температура воздуха +13°...+11°C (ощущается как +11°C). Ветер северо-восточный, 9 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 85%. Атмосферное давление 749 мм рт.ст.



Днем пасмурная погода сохранится, но после полудня дождь ослабеет. Температура воздуха +12°...+14°C (ощущается как +13°C). Ветер северо-восточный, 9 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.



Вечером по-прежнему будет идти дождь, но несильный. Температура воздуха +14°...+13°C (ощущается как +10°C). Ветер северо-восточный, 8 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. В течение суток магнитный фон Земли буде ровным, ожидаются лишь небольшие геомагнитные колебания. И они не вызовут магнитные бури.



Народные приметы. Луна видна в кругу – следует готовиться к непогоде завтра.



По народным приметам ненастная погода сегодня обещает дождливую осень.



Также по этому дню судили о начале зимы: «Если 3 июня дождь с градом, то 3 декабря - снег с крупой».