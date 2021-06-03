03.06.2021 07:00

День велосипеда: события 3 июня

3 июня 2018 года впервые отмечался Всемирный день велосипеда.

Простой в управлении, доступный по цене, надежный, экологически чистый. Он помогает укреплять физическое и психическое здоровье. Так в резолюции описан велосипед – средство передвижения, которым человечество пользуется уже 200 лет.

Этот праздник, по мнению учредившей его ООН, призывает государства-члены уделять особое внимание велосипедной тематике,повышать безопасность дорожного движения, пропагандировать, продвигать и формировать в обществе культуру езды на велосипеде.



Также в этот день...



В семь часов вечера 1527 года начался крупный пожар во Львове, который уничтожил всю готическую застройку города.



1638 – началась Жовнинская битва – решающее сражение повстанцев во главе с Дмитрием Гуней против польского войска во время восстания Острянина.



1761 – родился Генри Шрапнель, английский офицер, который изобрел разрывной артиллерийский снаряд с картечными пулями. За свое изобретение Генри Шрапнель был достойно вознагражден: 1 ноября 1803 года он получил звание майора, затем 20 июля 1804 года он был произведен в звание подполковника, в 1814 году ему было назначено денежное содержание от британского правительства в размере 1200 фунтов в год, в последствии он был произведен в генералы.



1785 – французский воздухоплаватель Франсуа Бланшар продемонстрировал в Лондоне сконструированный им парашют для прыжков с воздушного шара. Сам Бланшар опробовать свое изобретение не решился и с высоты 300 м скинул на парашюте собаку. Животное, которое скинули с воздушного шара на 300-метровой высоте, благополучно приземлилось.



1814 – родился Федор Холодный, украинский музыкант, бандурист, кобзарь



1837 – под Лондоном был открыт первый в мире ипподром для гонок с препятствиями.



1843 – родился Климент Тимирязев, русский естествоиспытатель-дарвинист, один из основоположников русской школы физиологии растений.



1863 – родился Евгений Петрушевич, президент ЗУНР (умер 1940).



1869 – открыто движение на Курско-Харьковско-Азовской железной дороге. Южная железная дорога, прежде Курско-Харьково-Азовская – одна из старейших железных дорог Российской Империи (1869) и одна из крупнейших дорог нынешней Украины. Ее протяженность составляет более 3000 км, развернутая длина главных путей превышает 4000 км. Географическое положение и конфигурация направлений и участков дороги придают ей большое транзитное значение. Дорога обеспечивает транспортное обслуживание региона с добывающей промышленностью, машиностроительной индустрией и сельским хозяйством – это шесть областей с населением около 20 миллионов человек. Отметим, что дорога включает в себя управление ЮЖД на привокзальной площади Харькова, которое в свою очередь является памятником архитектуры, а также внеклассную пассажирскую станцию Харьков-Пассажирский с вокзалом Южный и многое другое.



1896 – родился Николай Бурденко, русский и советский хирург, организатор здравоохранения, основоположник советской нейрохирургии.



1896 – подписан секретный договор, по которому Китай позволил России строить Китайско-Восточную железную дорогу.



1906 – родился Сергей Герасимов, советский режиссер («Тихий Дон», «Красное и черное», «Юность Петра», «В начале славных дел»), актер, драматург и теоретик кино, народный артист СССР.



1911 – профессор Петербургского университета Б.Л.Розинг с помощью электронно-лучевой трубки получил изображение светящейся точки – первая в мире телепередача.



1925 – в Харькове родился Анатолий Эфрос, театральный режиссер, сценарист, педагог. Эфрос еще при жизни стал легендой российского театра. Его спектакли поражали своей оригинальностью и самобытностью, а имя стало неотъемлемой частью истории театрального искусства, наряду с его самыми лучшими представителями – К.Станиславским, Е.Вахтанговым, В.Мейерхольдом...



1928 – родился Константин Степанков, украинский актер театра и кино ( «Две луны, три солнца», «С небес на землю», «Легенда о княгине Ольге», «Ярослав Мудрый», «Вавилон ХХ», «Гадюка»). Муж Ады Роговцевой.



1946 – в Венгрии в условиях гиперинфляции были выпущены банкноты на сумму эгимиллиард (миллиард миллиардов) венгерских пенге (переводится как «звонкая монета», была введена в 1925 году). Просуществует пенге недолго – уже первого августа того же года ее сменит форинт, и будет проведена деноминация. Один форинт в августе 1946-го стоил 400 октиллионов пенге, то есть 400 тысяч миллиардов миллиардов (или же 400, умноженное на 10 в 28-ой степени пенге).



1950 – родилась Сюзи Куатро, рок-певица.



1954 – в Сахаре обнаружена гробница древнеегипетского фараона Санхета (примерно 2570 год до н. э.).



1970 – синтезирован первый искусственный ген.



1980 – вследствие ошибки американского компьютера, сообщившего о советском ядерном нападении, в США объявлена ядерная тревога. Сбой дал один из компьютеров системы NORAD (Североамериканское Командование Авиакосмической обороны / North American Aerospace Defense Command). В течение десяти минут мир находился на краю ядерной войны. Как выяснилось позже, причиной сбоя стал дефектный чип стоимостью 46 центов – цена войны.



2004 – в брюссельском пригороде Уккел открылся самый глубокий в мире плавательный бассейн, названный в честь знаменитого жюль-верновского персонажа, «Немо 33» – его глубина составляет 33 метра.



2006 – парламент Черногории провозгласил независимость страны.



2010 – стартовал третий этап проекта Марс-500.



2017 – начала действовать интернетная социальная сеть Ukrainians.



Именины отмечают: Елена, Касьян, Кирилл, Константин, Михаил, Федор, Ярослав.