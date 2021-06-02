02.06.2021 20:10

ДТП: В Харькове машина вылетела на скорости с дороги - момент аварии (ВИДЕО)

Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.



РЕДПОСТ

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на одной из магистралей Харькова - ДТП.

Молодежь мчалась на красном VW Golf по Клочковской улице.

Не так-то просто разобрать в деталях, что произошло, исходя из данного видео.

Возможно, кто-то "подрезал" машину.

Но, скорее всего, они просто не справились с управлением и совершили этот полет.

По информации очевидцев, подушки безопасности сработали и все живы.

Подробностей пока нет.

Напомним, что ранее мы писали о смертельном ДТП , в котором погибли три человека.