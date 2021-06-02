Об инциденте в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на соцсети, на одной из магистралей Харькова - ДТП.
Молодежь мчалась на красном VW Golf по Клочковской улице.
Не так-то просто разобрать в деталях, что произошло, исходя из данного видео.
Возможно, кто-то "подрезал" машину.
Но, скорее всего, они просто не справились с управлением и совершили этот полет.
По информации очевидцев, подушки безопасности сработали и все живы.
Подробностей пока нет.
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