В городе Лозовая Харьковской области разыскивают Остапенко Елену, которая ушла из дома и не вернулась.
32-летняя Остапенко Елена, жительница Лозовой, ушла из дома 22 апреля 2021 года и до сих пор не вернулась, сообщает «Редпост» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».
О ее месте нахождения на данный момент ничего не известно. Родственники просят помочь ее найти.
Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.
Была одета: черная куртка, черные джинсы, серые кроссовки с белой подошвой.
Особые приметы: дефект речи, родинка возле рта слева, небольшое косоглазие.
Если вам что-нибудь известно о месте нахождения Елены или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».
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