14.05.2021 13:07

В Харькове и области разыскивают без вести пропавшую женщину (ФОТО)

В городе Лозовая Харьковской области разыскивают Остапенко Елену, которая ушла из дома и не вернулась.

32-летняя Остапенко Елена, жительница Лозовой, ушла из дома 22 апреля 2021 года и до сих пор не вернулась, сообщает «Редпост» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

О ее месте нахождения на данный момент ничего не известно. Родственники просят помочь ее найти.

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.



Была одета: черная куртка, черные джинсы, серые кроссовки с белой подошвой.



Особые приметы: дефект речи, родинка возле рта слева, небольшое косоглазие.



Если вам что-нибудь известно о месте нахождения Елены или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».