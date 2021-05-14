Главная Новости Криминал и происшествия В Харькове и области разыскивают без вести пропавшую женщину (ФОТО)
14.05.2021  13:07   

В Харькове и области разыскивают без вести пропавшую женщину (ФОТО)

В городе Лозовая Харьковской области разыскивают Остапенко Елену, которая ушла из дома и не вернулась.

пропал без вести

32-летняя Остапенко Елена, жительница Лозовой, ушла из дома 22 апреля 2021 года и до сих пор не вернулась, сообщает «Редпост» со ссылкой на поисково-спасательный отряд «Милена».

О ее месте нахождения на данный момент ничего не известно. Родственники просят помочь ее найти.

Новости Харькова: разыскивается 32-летняя Елена Остапенко, жительница Лозовой, которая ушла из дома 22 апреля 2021 года

Приметы: рост 160 см, среднего телосложения, волосы темные, глаза карие.

Была одета: черная куртка, черные джинсы, серые кроссовки с белой подошвой.

Особые приметы: дефект речи, родинка возле рта слева, небольшое косоглазие.

Если вам что-нибудь известно о месте нахождения Елены или вы ее где-либо видели, сообщите, пожалуйста, по телефону 068-777-0-112 или в полицию на линию «102».

Тэги:  пропал без вести, розыск, харьков, полиция
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
14.05 Криминал и происшествия Под Харьковом 12-летняя девочка ночью вызвала такси и отправилась в другое село к подруге 11.05 Криминал и происшествия Мать посадила детей на автобус и потеряла с ними связь 05.05 Криминал и происшествия Подростка-ромку нашли на вторые сутки
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 